I migliori film in streaming diretti da Gianni Amelio

News Cinema

Il regista de Il ladro di bambini e Hammamet compie oggi 78 anni. Facciamogli gli auguri attraverso cinque dei suoi film in streaming.

Facciamo oggi gli auguri di buon compleanno a Gianni Amelio (78 anni), autore che ormai decenni racconta l’Italia, la sua storia e la sua società in maniera personale e molto spesso ficcante. Nei cinque film in streaming che abbiamo selezionato per rendergli omaggio ci sono almeno un paio di titoli che possono essere annoverati tra quelli di punta della nostra cinematografia contemporanea. Manca purtroppo all’appello delle piattaforme Porte aperte (1989), tratto da Leonardo Sciascia che vedeva magnifici protagonisti Gian Maria Volonté ed Ennio Fantastichini. Per il resto, come sempre, buona lettura.

Cinque film in streaming diretti da Gianni Amelio

Colpire al cuore

Il ladro di bambini

Così ridevano

Le chiavi di casa

Hammamet

Colpire al cuore (1982)

Il primo film che mette Gianni Amelio alla tavola dei registi che contano è un dramma composto e profondo sulla piaga del terrorismo in Italia, vista con gli occhi di un uomo che non sa come gestire il rapporto col figlio all’ombra degli atentati del periodo. Un doloroso Jean-Louis Trintignant e Laura Morante sono i protagonisti di Colpire al cuore, uno dei migliori film italiani del decennio. Disponibile su CHILI, Rai Play.

Il ladro di bambini (1991)

Gran Premio della Giuria al Festival di Cannes, Il ladro di bambini è forse il lungometraggio italiano che in tempi moderni si avvicina maggiormente ai dettami e all’etica del Neorealismo degli anni ‘40. Enrico Lo Verso e due giovani attori sono protagonisti di un road-movie disperato e sopito, magnificamente messo in scena da Amelio. Davvero un film che spiazza, appassiona, colpisce al cuore. Ancora oggi una delle punte del cinema italiano. Da non dimenticare assolutamente. Disponibile su Rakuten TV, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Così ridevano (1998)

Leone d’Oro a Venezia a suo tempo molto contestato - ma a rivederlo oggi appare molto meno scandaloso - Così rivedano è l’omaggio esplicito di Amelio al Luchino Visconti di Rocco e i suoi fratelli. Un affresco storico appassionante e burrascoso, elegante e "popolare" nel senso migliore del termine. Accanto al fido Lo Verso un bravo Francesco Giuffrida. Un dei migliori film del regista calabrese. Disponibile su Infinity +, Amazon Prime Video.

Le chiavi di casa (2004)

Ancora una volta un ritratto familiare complesso ma intimo, sentito, capace di scavare nell'anima dei personaggi con una precisione e una finezza introspettiva rimarchevoli. Kim Rossi Stuart sfodera le sue doti drammatiche e impreziosisce Le chiavi di casa rendendolo un dramma degno di essere ricordato. Nel cast anche la grande Charlotte Rampling, bravissima e contenuta come sempre. Film emozionante. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Hammamet (2020)

Hammamet: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Chiudiamo con uno dei lungometraggi più controversi di Gianni Amelio, che racconta l’esilio autoimposto di Bettino Craxi in maniera sfrontata e sincera, facendo di Hammamet uno dei film “politici” dei nostri anni che non si possono ignorare. Il resto poi lo fa un Pierfrancesco Favino come sempre superbo quando si tratta di imparare la mimica, l’accento, le inflessioni, lo status di un personaggio. Non perfetto ma molto potente. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.