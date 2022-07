I migliori film in streaming di Willem Dafoe realizzati con Paul Schrader

News Cinema

La collaborazione tra l'autore di American Gigolo e il grande attore che compie oggi 67 anni ci ha regalato alcuni lungometraggi di spessore che potete trovare in streaming.

Compie oggi 67 anni Willem Dafoe, uno degli attori più carismatici e versatili della storia del cinema contemporaneo. Capace di lascire un segno profondo nei film in cui recita sia da “gregario” che come protagonista, Dafoe ha scritto pagine fondamentali attraverso capolavori indiscussi del cinema americano e interazionale. Basta ensare che in carriera l’attor ha recitato per registi del calibro di Martin Scorsese, Oliver Stone, Sam Raimi, Wim Wenders, Wes Anderson, Lars von Trier, Werner Herzog, Spike Lee, David Cronenberg, David Lynch, William Friedkin, Michael Cimino, Walter Hill, Kathryn Bigelow. Noi vogliamo però oggi rendergli omaggio parlando della sua lunga collaborazione con il grande Paul Schrader. Nei cinque film in streaming selezionati manca purtroppo Lo spacciatore (Light Sleeper, 1992), magnifico noir contemporaneio che rappresenta anche il primo film in cui l’autore lo ha diretto, Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Willemn Dafoe

L’ultima tentazione di Cristo

Affliction

Auto Focus

Adam Resurrected

Il collezionista di carte

L’ultima tentazione di Cristo (1988)

La prima collaborazione con Paul Scharder avviene quando l’autore adatta il romanzo-scandalo di Nikos Katzantzakis per Martin Scorsese, che ne fa il suo film più infuocato e personale. L’ultima tentazione di Cristo vede Dafoe nel ruolo del Gesù protagonista, umano e sanguigno. Accanto a lui un grande Harvey Keitel e Barbra Hershey. Un lungometraggio che segna nel profondo, dilaniante e appassionato. Un atto di fede come solo Scorsese e Schrader potevano realizzare. Ancora oggi la miglior prova d’attore di Dafoe. Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video.

Affliction (1998)

Grandioso adattamento del romanzo scritto da Russell Banks. Dafoe recita nel ruolo delf ratello di Nick Nolte, sontuoso e dilaniato protagonista di un film gelido, innevato e disperato coem i grandi drammi di frontiera. Affliction conquista l’Oscar per l’attote non protagonista - un arcigno James Coburn - e ottiene la nomination per l’attore principale. Film al limite, bellisismo quanto doloroso. La coppia Schrader-Dafoe si conferma capace di regalarci macchine cinematgorafiche di grande spesore, umano e filmico. Disponibile su CHILI, Amazon Prime Video.

Auto Focus (2002)

Il biopic dedicato alla vita sfrenata e lussuriosa dell’attore Bob Crane - protagonista della serie Gli eroi di Hogan - si rivela una miscela di dramma e commedia atratti spiazzante, divertentsisisma e subito dopo spietata. Greg Kinenar è ottimo protagonista, con Dafoe che gli fa da perfetta spalla. Nel cast anche una seducente Maria Bello, a completare l’opera fi un film davvero singolare: Auto Focus è un’opera che lavora sugli scarti di senso e di aspettativa in maniera enigmatica ma certamente anche ipnotica. Disponibile su CHILI, Amazon Prime Video.

Adam Resurrected (2009)

Altro film di enorme impatto emotivo per Schrader. Dafoe recita il ruolo di un gerarca nazista disumano e tentatore, che lavora sulla psicologia e sul corpo del protagonista Jeff Godlblum fino a distruggerne el fondamenta. Difficile, quasi impossibile un uomo così radicalmente spezzato. Adam Resurrected è un altro lungometraggio che divide, porta agli estremi molti discorsi, lascia con un senso di tragedia incombente, come se il passato nno fosse poi così lontano dal presente. O dal futuro…Disponibile su CHILI, Amazon Prime Video.

Il collezionista di carte (2021)

Chiudiao con l’ultimo, magnfiico film di paul Scharder in cui Dafoe interpreta un para-militare assunto dal governo che istruisce il protagonista Oscar Isaac riguardo l’arte della tortura, fino a renderlo una macchina di vioelnza de-umanizzata. Ma la vendetta deve essere consumata fredda, e il giovane Tye Sheridan non è disposto ad aspettare troppo…Il collezionista di carte è un film sontuoso, lucido nell’esposizione e preciso nella delineazione delle psicologie principali. Altri discorso radicale sull’uso della forza, sull’ansia di redenzione. Grandi attori, storia perfettamente calibrata, regia asfissiante. Film di culto. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, NOW.