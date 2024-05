I migliori film in streaming di Robert Pattinson

News Cinema

Compie oggi 38 anni l'attore che è l'odierno Batman cinematografico. Ecco i suoi cinque film in streaming che hanno maggiormente conquistato la nostra ammirazione.

Compie oggi 38 anni il londinese Robert Pattinson, colui che riteniamo uno degli attori più originali e coraggiosi dell'odierno panorama cinematografico. Dopo il successo arrivato con le saghe di Harry Potter e Twilight, Pattinson ha iniziato un percorso artistico che lo ha portato a scelte assolutamente non scontate, realizzando film di notevole complessità e indubbio valore artistico. Diviso tra lo status di star mondiale e interprete alla ricerca di sfide personali e professionali, Pattinson ha messo insieme un filmografia a nostro avviso ammirevole, e per dimostrarlo useremo come sempre i cinque film in streaming a disposizione. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Robert Pattinson

Cosmopolis

The Rover

Good Time

High Life

The Batman

Cosmopolis (2012)

Cosmopolis: Il trailer ufficiale italiano

L’adattamento cinematografico del romanzo di Don De Lillo si trasforma in una riflessione potentissima sulla follia che tiene in piedi New York, metropoli dove il silenzio vero è ormai un’utopia e la violenza psicologica, fisica, emotiva regola la vita quotidiana dei suoi cittadini. David Cronenberg continua il suo discorso ammirevole sui mostri che adesso si celano dietro l’apparenza, appena sotto la superficie del reale. Come protagonista Pattinson è perfetto, accompagnato in questo viaggio all’inferno da Juliette Binoche, Kevin Durant, Sarah Gadon e il sempre efficace Paul Giamatti. Cosmopolis è un cult-movie asfissiante dei nostri tempi, sottovalutato quando uscì ma assolutamente da rivalutare. Uno dei migliori del grande autore canadese. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Rai Play.

The Rover (2014)

The Rover: Trailer ufficiale italiano - HD

David Michod realizza un altro film post-apocalittico che strizza l’occhio la Mad Max originale ma guarda anche al western nichilista di Sam Peckinpah. Pattinson accetta il ruolo di “spalla” involontaria di un Guy Pearce potente, impazzito, trascinante. In questo road-movie disperato e accaldato, la sfida psicologica tra esseri umani alla deriva, che lottano per una sopravvivenza a ben vedere anche inutile, diventa una corsa cinematografica di bellezza estetica e dolore emotivo davvero preziosi. The Rover passa quasi del tutto inosservato presso critica e pubblico mentre a nostro avviso è uno dei migliori film di quell’anno, un modo per fare cinema d’autore sfruttando il meglio che il genere può offrire. Magnifico. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Good Time (2017)

Good Time: Il tailer italiano ufficiale - HD

Soffocante noir contemporaneo dei fratelli Safdie che vede Pattinson protagonista insieme a Benny. Good Time rivela una New York sotterranea e oscura, limbo disperato di una parte di umanità che lotta disperatamente per sopravvivere all'ombra dei potenti. L’inizio del film rimane la parte forse migliore, enigmatica e guidata da un Pattinson febbrile, artefice di una performance sopra le righe perfettamente intonata sia al personaggio che al suo tentativo di salvare il fratello. Lungometraggio che conferma in pieno la capacità dell’attore di “capire” il proprio ruolo, a conferma di un’intelligenza superiore alla media delle star di cassetta di questi anni. Probabilmente il film della conferma per lui, se davvero ce ne fosse stato bisogno. Uno che gira due volte con David Cronenberg non ne ha davvero bisogno…Disponibile su Apple Itunes, Amazon Prime Video.

High Life (2018)

High Life: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Altro titolo che sfrutta il genere per allontanarsi quanto più possibile dal gusto del grande pubblico per ricercare invece un’analisi attenta e quasi catartica di storia e personaggi. Claire Denis come al solito non lavora in sottrazione, facendo di High Life un film di fantascienza quasi repellente quanto ipnotico. Ancora Juliette Binoche a guidare Pattinson, Mia Goth e tutti gli altri dentro un universo sci-fi morboso e malato, dove il nemico è prima di tutto l’umanità stessa, in particolar modo quando cerca di sostituirsi alla natura. Scene difficili da digerire, alternate a momenti di grande cinema, sia a livello visivo che teorico. Un film difficile da dimenticare, che abbiamo amato nonostante ci abbia messo in enorme difficoltà. Anzi forse proprio per quello…Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

The Batman (2022)

Non potevamo che chiudere con il cinecomic migliore realizzato negli ultimi quindici anni, una riproposizione dell’Uomo Pipistrello notturna e corrosiva. The Batman è prima di tutto un noir metropolitano e in seconda battuta un film di supereroi. Pattinson nel ruolo di Bruce Wayne/Batman funziona perfettamente, e il cast composto anche da Zoë Kravitz, John Turturro, Jeffrey Wright, Paul Dano e tutti gli altri lo supporta a meraviglia. Le tre ore di narrazione non si sentono, la storia procede precisa e avvincente, il finale arriva e si rivela quasi devastante. E la bellezza del film sta nel fatto di non essere realmente “notturno” ma ugualmente disperato e nichilista. Matt Reeves ha fatto un lavoro coi fiocchi, davvero da applausi. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video, Rai Play.