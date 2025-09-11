I migliori film in streaming di Malcolm McDowell, iconico protagonista di Arancia meccanica

News Cinema

Torna nelle sale il capolavoro di Stanley Kubrick, e noi vogliamo celebrarne l'attore principale con cinque dei suoi film in streaming.

Continuiamo a sfruttare il ritorno nelle sale italiane di Arancia meccanica. Dopo aver dedicato i nostri consueti cinque film in streaming alla legenda del suo regista Stanley Kubrick, non possiamo che farlo anche con lo straordinario protagonista del film Malcolm McDowell. Buona lettura.

Cinque film in streaming di Malcolm McDowell, protagonista di Arancia meccanica

Se…

L’uomo venuto dall’impossibile

Gangster n. 1

Easy Girl

Thelma

Se…(1968)

A far esordire McDowell al cinema pensa uno dei grandi registi britannici del periodo, ovvero Lindsay Anderson. Il suo dramma giovanile surreale e utopistico sul mondo degli studenti diventa immediatamente un film di culto, tanto da arrivare addirittura alla Palma d’Oro a Cannes. Se…è uno di quei lungometraggi generazionali che inneggiano alla rivolta, alla contestazione, alla libertà assoluta di espressione. Il finale è certamente metaforico ma fortissimo da esperire. E McDowell lascia subito capire di essere un interprete che non si tira indietro di fronte alla sfide più complesse…Disponibile su Paramount +.

L’uomo venuto dall’impossibile (1979)

Il fantasioso thriller diretto da Nicholas Meyer vede McDowell elegante protagonista nel ruolo di H.G. Wells che dà la caccia a nientemeno che Jack lo Squartatore a spasso per il tempo. Tra loro una sempre dolcissima Mary Steenburgen. L’uomo venuto dall’impossibile si rivela un lungometraggio follemente ingenioso, pieno di trovate di sceneggiatura interessanti e interpretato magnificamente da David Warner nel ruolo del maniaco omicida è altrettanto efficace dei suoi due illustri colleghi. Ci si diverte un mondo, e in alcuni momenti offre anche qualche sano brivido. Ancora oggi…Disponibile su Amazon Prime Video.

Gangster n. 1 (2000)

Lo scatenato crime-movie che lancia la carriera del regista Paul McGuigan e del protagonista Paul Bettany vede McDowell giganteggiare con la sua solita performance sorniona e istrionica, ormai marchio di fabbrica dell’attore. Gangster n.1 è una declinazione del genere tutta britannica, schietta e violenta quando serve, ma sempre dotata di quel senso di ironia sottile che la rende alla fine liberatoria. Nel cast anche un altro attore di culto assoluto come David Thewlis. Film divertente, ben costruito, con almeno un paio di sequenze notevoli. Intrattenimento intelligente. Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video.

Easy Girl (2010)

<a href="https://www.comingsoon.it/film/easy-girl/48111/video/?vid=5613" title="Easy Girl: il trailer del film con Emma Stone">Easy Girl: il trailer del film con Emma Stone</a>

La commedia al vetriolo che lancia definitivamente la carriera di Emma Stone vede McDowell come gregario di lusso in un cast strepitoso che comprende anche Stanley Tucci, Patricia Clarkson, Lisa Kudrow, Thomas Haden Church. Come preside della scuola, l’attore britannico è soave e pungente. La scena ovviamente è tutta di una Stone fenomenale. Easy Girl è un lungometraggio intelligentissimo, magnificamente scritto e capace di portare in superficie le ipocrisie della società americana benpensante. Uno spasso iconoclasta e a tratti spudorato. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Thelma (2024)

<a href="https://www.comingsoon.it/film/thelma/65778/video/?vid=45054" title="Thelma: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD">Thelma: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD</a>

Chiudiamo con la partecipazione straordinaria al finale di questa commedia d’azione che vede protagonista una divertentissima June Squibb. Thelma lavora sulla sintonia tra gli attori in maniera gentile ma assolutamente non scontata. Ultima apparizione del grande Richard Roundtree. La sequenza finale di Thelma è un confronto tra l'eroina e il “cattivo” McDowell che diventa uno spasso assoluto, di gran lunga il momento migliore di un film ben pensato, gustoso nello svolgimento e da amare appunto nel finale. Nel cast anche Parker Posey. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.