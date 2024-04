I migliori film in streaming di Josh O'Connor, protagonista di Challengers

News Cinema

L'attore emergente recita accanto a Zendaya e Mike Faist nell'ultimo, atteso film di Luca Guadagnino. Ecco i film in streaming che lo hanno affermato come volto importante del cinema internazionale.

L’arrivo nelle sale italiane dell’attesissimo Challengers di Luca Guadagnino ci consente di indirizzare la nostra attenzione verso Josh O’Connor, talentuoso attore che compone il cast principale insieme a Zendaya e Mike Faist. Ecco i film in streaming che negli ultimi anni ci hanno fatto apprezzare la bravura e il carisma composto di questo interprete di livello. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Josh O’Connor

La terra di Dio

Le cose che non ti ho detto

Emma

Secret Love

La Chimera

La terra di Dio (2017)

La terra di Dio: Il Traile Ufficiale del Film - HD

Il dramma dal tocco intimista che lancia la carriera di Josh O’Connor viene diretto con occhio preciso e doloroso da Francis Lee, anche sceneggiatore. La terra di Dio rappresenta una presa di coscienza narrata in maniera impeccabile, che vede O’Connor tratteggiare il proprio, complesso protagonista con una sensibilità inusitata. grande prova d’attore per un film appassionante quanto sommesso, una pennellata di vita vera in un contesto sociale ed economico per nulla facile da mettere in scena senza retorica. Film densissimo e pieno di ottimi spunti. Gemma rara. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Le cose che non ti ho detto (2019)

Le cose che non ti ho detto: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

In questo intenso melodramma diretto dal candidato all’Oscar William Nicholson, O’Connor interpreta il figlio di due mostri sacri dell’interpretazione come Annette Bening e Bill Nighy. Le cose che non ti ho detto si rivela come un film soffuso e lancinante sulle difficoltà degli affetti familiari, sul tempo che passa e sul dolore di vivere una vita non sempre appagante. Un trio di attori notevole e mai manierato conduce il film dentro la cornice preziosa del cinema d’autore, facendone uno spaccato sincero di psicologie complesse, appaganti. Ottimo esempio di cinema che parla all’animo dello spettatore senza retorica. Consigliato. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

Emma (2020)

Emma: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Una delle trasposizioni letterarie dal classico di Jane Austen maggiormente azzeccate e divertenti. In mani a una ispiratissima Anya Taylor-Joy, Emma si trasforma in un film in costume spigliato e civettuolo, un mix di commedia e sentimento davvero intrigante. Anche perché nel cast giovane ci sono anche, oltre a O’Connor, anche Mia Goth e Callum Turner, due degli attori più talentuosi della loro generazione. Una serie di scene di culto per un lungometraggio frizzante, una boccata d’aria fresca che dimostra come i classici possano anche essere reinterpretati per un pubblico contemporaneo senza essere rovinati. Notevole. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Secret Love (2021)

Secret Love: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Che film strano e affascinante questo melodramma in costume diretto da Eva Husson. Una storia d’amore “proibito” carnale e spudorata, incastonata in una messa in scena all-british. In un cast che comprende pezzi da novanta come i premi Oscar Colin Firth e Olivia Colman, Josh O’Connor come protagonista del film dimostra una presenza scenica notevolissima, che rende Secret Love ancor più degno di essere ammirato, compreso. Operazione originale nella sua sfrontatezza, un mix non sempre riuscitissimo ma comunque a tratti davvero ipnotico. Da rivedere per comprenderlo probabilmente ancora più nel profondo. Disponibile su Rakuten TV, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

La Chimera (2023)

La Chimera: Il Trailer Ufficiale del Film di Alice Rohrwacher - HD

Chiudiamo con l’interpretazione preziosa che regala a Josh O’Connor la nomination al David di Donatello come miglior attore. Diretto da una Alice Rohrwacher che sa sempre come mescolare realismo e poesia delle atmosfere, La Chimera è un racconto solido di perdizione e redenzione, perfettamente centrato dentro un’ambientazione di provincia precisa ed evocativa. Una memorabile Isabella Rossellini a supporto per un film riuscito, romantico e tragico allo stesso tempo. Con un finale che commuove, uno dei migliori lungometraggi italiani dell’anno, che ha trovato degna distribuzione anche negli Stati Uniti. Da vedere e apprezzare in toto. Disponibile su Apple Itunes, NOW.