TGCom24
Home | Cinema | News | I migliori film in streaming di John Magaro, nel cast di The Mastermind
Schede di riferimento
The Mastermind
Anno: 2025
3,2
The Mastermind
September 5 - La diretta che cambiò la storia
Anno: 2024
3,6
September 5 - La diretta che cambiò la storia
Il Giorno dell'Incontro
Anno: 2023
3,5
Il Giorno dell'Incontro
Past Lives
Anno: 2023
3,7
Past Lives
First Cow
Anno: 2019
First Cow
Overlord
Anno: 2018
4,1
Overlord
John Magaro
John Magaro
News Cinema

I migliori film in streaming di John Magaro, nel cast di The Mastermind

Adriano Ercolani

Il talentoso attore americano torna a lavorare con Kelly Reichardt nel film che vede protagonista Josh O'Connor. Ecco i suoi film in streaming che preferiamo.

I migliori film in streaming di John Magaro, nel cast di The Mastermind

Dal momento che torna al cinema grazie all'ennesima collaborazione con Kelly Reichardt nel suo nuovo The Mastermind che vede protsgonista Josh O'Connor, vogliamo regalare i nostri odierni cinque film in streaming al talentuoso John Magaro, uno dei migliori attori americani venuti alla ribalta negli ultimi anni di cinema. Ecco per voi cinque dei suoi titoli che vi consigliamo caldamente. Buona lettura.

Cinque film in streaming di John Magaro, nel cast di The Mastermind. 

  • Overlord
  • First Cow 
  • Past Lives
  • September 5 - La diretta che cambiò la storia
  • Il giorno dell’incontro

Overlord (2018)

Il divertentissimo film di guerra che si trasforma in horror sanguinolento viene interpretato da Magaro, Joseph Quinn, Jovan Adepo, Wyatt Russell e altri giovani attori con un senso dell’ironia manifesto. Julius Avery mete il tutto in scena con la dovuta attenzione al lato ludico dell’operazione. In questo modo Overlord diventa un lungometraggio che propone esattamente quello che ci si aspetta, ma lo fa con una consapevolezza a tratti entusiasmante. Uno dei film di genere più sinceri e scoppiettanti dell’ultimo decennio. Gustoso e ovviamente al sangue…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

First Cow (2019)

Come sempre quando si tratta di Kelly Reichardt, l'atmosfera del film e la compostezza gentile dei personaggi sono la massima espressione della visione dell’artista. Con First Cow la regista ottiene uno dei risultati artisticamente più ammirevoli, grazie anche alla prova di un Magaro in stato di grazia nei panni di un pasticciere che deve rubare il latte da una mucca per preparare i suoi dolci e prosperare economicamente. First Cow è un gioiello di umanità e tono leggero, con momenti di cinema intimista. Davvero un gioiello nella filmografia di chiunque vi abbia partecipato. Ammirevole. Disponibile su Amazon Prime Video.

Past Lives (2023)

Il lungometraggio d’esordio di Celine Song è un gioiello di introspezione, di verità psicologica, di atmosfere sospese e sentimenti non espressi. Ma più della storia d’amore impossibile, la forza del film sta nel rapporto tra un bravissimo Magaro a supporto e la bravissima protagonista Greta Lee. Past Lives ha ottenuto le nomination all’Oscar per il film e la sceneggiatura, ma anche attrice protagonista e attore non protagonista non avrebbero certamente sfigurato. Quanta verità nel loro rapporto matrimoniale! Film di una profondità emotiva incredibile, e vertiginosamente newyorkese nella sostanza. Tra i migliori prodotti degli ultimi dieci anni.  Disponibile su CHILI, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

September 5 - La diretta che cambiò la storia (2024)

Il dramma incentrato sulla diretta televisiva che raccontò il dramma degli atleti israeliani presi in ostaggio alle Olimpiadi di Monaco 1972 si rivela uno dei lungometraggi più tesi dell’anno, una sorpresa che conquista la candidatura all’Oscar per la miglior sceneggiatura. September 5 - La diretta che cambiò la storia vede Magaro protagonista insieme a Peter Sarsgaard e Ben Chaplin. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW, Paramount +.

Il giorno dell’incontro (2024)

La bontà del cinema indipendente realizzato con amore, quasi devozione ai personaggi e all’ambientazione. Jack Huston dirige Il giorno dell’incontro pensando ovviamente a Stanley Kubrick ma anche alla New York d’altri tempi, in ginocchio ma fiera, desiderosa di riscatto. Michael Pitt è un protagonista centrato, empatico, che eleva il tono del film e lo rende un momento di cinema che rimane impresso. Oltre a Magaro coprotagonista del miglior momento de Il giorno dell’incontro, ci sono anche Steve Buscemi e Joe Pesci. Bellissima fotografia in bianco e nero e musiche azzeccate. Film sincero e vitale, un titolo da riscoprire assolutamente. Disponibile su TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
The Mastermind
Anno: 2025
3,2
The Mastermind
September 5 - La diretta che cambiò la storia
Anno: 2024
3,6
September 5 - La diretta che cambiò la storia
Il Giorno dell'Incontro
Anno: 2023
3,5
Il Giorno dell'Incontro
Past Lives
Anno: 2023
3,7
Past Lives
First Cow
Anno: 2019
First Cow
Overlord
Anno: 2018
4,1
Overlord
John Magaro
John Magaro
Adriano Ercolani
  • Critico cinematografico
  • Corrispondente dagli Stati Uniti
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Spike Lee riceverà la Stella della Mole al Torino Film Festival
news Cinema Spike Lee riceverà la Stella della Mole al Torino Film Festival
Guillermo del Toro: l'Intelligenza Artificiale? "Neanche morto!"
news Cinema Guillermo del Toro: l'Intelligenza Artificiale? "Neanche morto!"
Cinque film in streaming interpretati da Julia Roberts, star di After the Hunt - Dopo la caccia
news Cinema Cinque film in streaming interpretati da Julia Roberts, star di After the Hunt - Dopo la caccia
Belén, Dolores Fonzi dirige un solido legal drama che mette al centro il corpo delle donne e la violenza patriarcale
news Cinema Belén, Dolores Fonzi dirige un solido legal drama che mette al centro il corpo delle donne e la violenza patriarcale
Il Diavolo veste Prada, la rivale di Miranda Priestly ha tappezzato il suo bagno con le foto di Meryl Streep
news Cinema Il Diavolo veste Prada, la rivale di Miranda Priestly ha tappezzato il suo bagno con le foto di Meryl Streep
Springsteen: Liberami dal Nulla, Jeremy Allen White ha perso la voce interpretando la hit di The Boss
news Cinema Springsteen: Liberami dal Nulla, Jeremy Allen White ha perso la voce interpretando la hit di The Boss
40 secondi: il film di Vincenzo Alfieri vince due premi importanti alla Festa del cinema di Roma
news Cinema 40 secondi: il film di Vincenzo Alfieri vince due premi importanti alla Festa del cinema di Roma
June Lockhart è morta: la 'mamma' di Lassie, star dell'età dell'oro di Hollywood, aveva 100 anni
news Cinema June Lockhart è morta: la 'mamma' di Lassie, star dell'età dell'oro di Hollywood, aveva 100 anni
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
Jungle
Karol, un Papa rimasto uomo
Il negoziatore
La Mummia - la Tomba dell'Imperatore Dragone
Amore con interessi
The Last Witch Hunter - L'ultimo cacciatore di streghe
Sobibor - La Grande Fuga
Come un uragano
Corri uomo corri
Una commedia sexy in una notte di mezza estate
Boulevard
Il mio inatteso Principe di Natale
Film stasera in TV