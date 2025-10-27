I migliori film in streaming di John Magaro, nel cast di The Mastermind

News Cinema

Il talentoso attore americano torna a lavorare con Kelly Reichardt nel film che vede protagonista Josh O'Connor. Ecco i suoi film in streaming che preferiamo.

Dal momento che torna al cinema grazie all'ennesima collaborazione con Kelly Reichardt nel suo nuovo The Mastermind che vede protsgonista Josh O'Connor, vogliamo regalare i nostri odierni cinque film in streaming al talentuoso John Magaro, uno dei migliori attori americani venuti alla ribalta negli ultimi anni di cinema. Ecco per voi cinque dei suoi titoli che vi consigliamo caldamente. Buona lettura.

Cinque film in streaming di John Magaro, nel cast di The Mastermind.

Overlord (2018)

Il divertentissimo film di guerra che si trasforma in horror sanguinolento viene interpretato da Magaro, Joseph Quinn, Jovan Adepo, Wyatt Russell e altri giovani attori con un senso dell’ironia manifesto. Julius Avery mete il tutto in scena con la dovuta attenzione al lato ludico dell’operazione. In questo modo Overlord diventa un lungometraggio che propone esattamente quello che ci si aspetta, ma lo fa con una consapevolezza a tratti entusiasmante. Uno dei film di genere più sinceri e scoppiettanti dell’ultimo decennio. Gustoso e ovviamente al sangue…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

First Cow (2019)

Come sempre quando si tratta di Kelly Reichardt, l'atmosfera del film e la compostezza gentile dei personaggi sono la massima espressione della visione dell’artista. Con First Cow la regista ottiene uno dei risultati artisticamente più ammirevoli, grazie anche alla prova di un Magaro in stato di grazia nei panni di un pasticciere che deve rubare il latte da una mucca per preparare i suoi dolci e prosperare economicamente. First Cow è un gioiello di umanità e tono leggero, con momenti di cinema intimista. Davvero un gioiello nella filmografia di chiunque vi abbia partecipato. Ammirevole. Disponibile su Amazon Prime Video.

Past Lives (2023)

Il lungometraggio d’esordio di Celine Song è un gioiello di introspezione, di verità psicologica, di atmosfere sospese e sentimenti non espressi. Ma più della storia d’amore impossibile, la forza del film sta nel rapporto tra un bravissimo Magaro a supporto e la bravissima protagonista Greta Lee. Past Lives ha ottenuto le nomination all’Oscar per il film e la sceneggiatura, ma anche attrice protagonista e attore non protagonista non avrebbero certamente sfigurato. Quanta verità nel loro rapporto matrimoniale! Film di una profondità emotiva incredibile, e vertiginosamente newyorkese nella sostanza. Tra i migliori prodotti degli ultimi dieci anni. Disponibile su CHILI, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

September 5 - La diretta che cambiò la storia (2024)

Il dramma incentrato sulla diretta televisiva che raccontò il dramma degli atleti israeliani presi in ostaggio alle Olimpiadi di Monaco 1972 si rivela uno dei lungometraggi più tesi dell’anno, una sorpresa che conquista la candidatura all’Oscar per la miglior sceneggiatura. September 5 - La diretta che cambiò la storia vede Magaro protagonista insieme a Peter Sarsgaard e Ben Chaplin. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW, Paramount +.

Il giorno dell’incontro (2024)

La bontà del cinema indipendente realizzato con amore, quasi devozione ai personaggi e all’ambientazione. Jack Huston dirige Il giorno dell’incontro pensando ovviamente a Stanley Kubrick ma anche alla New York d’altri tempi, in ginocchio ma fiera, desiderosa di riscatto. Michael Pitt è un protagonista centrato, empatico, che eleva il tono del film e lo rende un momento di cinema che rimane impresso. Oltre a Magaro coprotagonista del miglior momento de Il giorno dell’incontro, ci sono anche Steve Buscemi e Joe Pesci. Bellissima fotografia in bianco e nero e musiche azzeccate. Film sincero e vitale, un titolo da riscoprire assolutamente. Disponibile su TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.