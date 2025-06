I migliori film in streaming di Jack O'Connell, nel cast di 28 anni dopo e I peccatori

News Cinema

Il talentoso attore britannico sta vivendo un periodo particolarmente fortunato della sua carriera. Vi proponiamo cinque film in streaming in cui ha evidenziato le sue doti d'attore.

Una decina di anni fa Jack O’Connell il britannico jack O’Connell era considerato uno degli astri nascenti del nuovo cinema internazionale. Le cose non sono probabilmente andate come dovevano, e l’attore si è un po’ perso in film non memorabili. Quest’anno però è tornato al grande successo di pubblico e critica come malefico antagonista ne I peccatori, e adesso lo ritroviamo anche nel cast di 28 anni dopo di Danny Boyle, in uscita nelle sale italiane questa settimana. Ripercorriamo dunque la carriera di O’Connell attraverso i cinque film in streaming che riteniamo si suoi maggiormente significativi. Buona lettura.

Il ribelle - Starred Up

Unbroken

‘71

Ferrari

I peccatori

Il ribelle - Starred Up (2013)

Il ribelle - Starred Up: Il Trailer ufficiale del film - HD

Il potente film carcerario diretto da David Mackenzie è davvero uno dei migliori film mai realizzati all’interno di questo sottogenere. O’Connell come giovane protagonista è eccellente, le sue scene emotivamente fortissime con attori di grande presenza come Ben Mendelsohn (straordinario), Rupert Friend e Sam Spruell confermano la bravura del protagonista. Molte scene sono difficili da dimenticare, il rapporto rovinato tra padre e figlio è delineato in maniera notevole, quasi perentoria. Il ribelle - Starred Up avrebbe meritato ben altro successo, ma contribuì definitivamente a lanciare la carriera di O’Connell. Grande cinema di genere, vedetelo se non l’avete fatto. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Unbroken (2014)

Unbroken: Nuovo trailer italiano - HD

Angelina Jolie passa dietro la macchina da presa per il suo film di maggior successo commerciale. Tratto da una storia vera, Unbroken si poggia interamente sulle spalle di O’Connell, protagonista che rimane disperso in mare per settimane e settimane, resistendo a ogni tipo di traversie. Unbroken è un film piuttosto appassionante e visivamente ricercato, soprattutto grazie alla fotografia del grande Roger Deakins. Più di 100 milioni di dollari d’incasso soltanto negli Stati Uniti e tre candidature all’Oscar, tutte tecniche. Successo che rende O’Connell una star internazionale. Disponibile su Rakuten TV, Apple Itunes, NOW.

‘71 - (2014)

'71: Il trailer del film - HD

La Belfast in mano ai militanti dell’IRA, un soldato britannico che si perde dietro le linee nemiche e deve sopravvivere alla guerriglia urbana nel suo momento più caldo e violento. Yann Demange dirige ‘71 con un’adesione all’ambientazione e al realismo delle situazioni quasi degna del miglior Jim Sheridan. Nel complesso si tratta di un film corposo, solido, che vede nel proprio cast anche Jack Lowden (Slow Horses) e Sean Harris. La confezione è quella del thriller, ma è il dramma umano alla fine a rimanere maggiormente impresso. Consigliato. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Ferrari (2023)

Ferrari: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film di di Michael Mann con Adam Driver - HD

Entrato nel cast dell’ultimo film diretto da Michael Mann nel ruolo di uno dei piloti della scuderia Ferrari, O'Connell ripaga il grande decano con una prova sostanziosa e spigliata. Adam Driver è un protagonista densissimo e partecipe, Penélope Cruz a suo fianco infuocata e passionale, Shailene Woodley efficace nel ruolo dell'amante. Ferrari in fin dei conti è un film su Michael Mann almeno quanto lo è sul grande costruttore italiano. Non tutto funziona, l’ambientazione italiana è meno potente rispetto al cinema passato dell’autore, ma lo spessore emotivo c’è tutto, e chi conosce bene Mann lo percepisce. Film da rivalutare di sicuro, ha moltissimo da dire. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

I peccatori (2025)

E arriviamo al grandioso successo dell’ultimo film diretto da Ryan Coogler, una storia di vampiri ambientata nel sud razzista nei decenni passati. Michael B. Jordan nel ruolo doppio dei gemelli protagonisti funziona benone, a suo fianco Wunmi Mosaku è bravissima, ma la parte del leone la fa un O’Connell affascinante e terrificante nel ruolo del vampiro che scatena l’inferno. I peccatori è molto ben orchestrato, visivamente potente, spigliato nella narrazione nel ritmo. Tutto funziona al meglio come film d’evasione che ha qualcosa di più profondo da dire. A noi ha divertito moltissimo, e con uno stile personale e capace di parlare al grande pubblico. Promosso a pieni voti. Disponibile su Apple Itunes, TIMVision.