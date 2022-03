I migliori film in streaming di Brendan Gleeson

News Cinema

L'attore irlandese compie oggi 67 anni. Cinque titoli in streaming al fine di ripercorrere la carriera di un grande caratterista.

Compie oggi 67 anni l’irlandese Brendan Gleeson, uno dei migliori caratteristi in circolazione oggi a Hollywood. Affermatosi definitivamente negli anni ‘90 grazie a una serie di ruoli di spessore accanto a protagonisti eccellenti, l’attore ha alternato film di grande richiamo preso il pubblico ad altri lungometraggi maggiormente autoriali, come raccontano i film in streaming selezionati per ripercorrere la sua carriera. Eccovi dunque il meglio realizzato da Brendan Gleeson, presente anche nel recente Macbeth di Joel Coen dove recita a fianco di Frances McDormand e del candidato all’Oscar Denzel Washington. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Brendan Gleeson

Braveheart - Cuore impavido (1995)

Braveheart - Cuore impavido: Il trailer italiano del film

Il colossal medievale che regala a Mel Gibson l’Oscar per il film e la regia è uno spettacolo indubbiamente ben scritto da Randall Wallace e messo in scena con maestria grazie alla fotografia di John Toll. Tra i comprimari del protagonista si segnalano la fisicità e la presenza scenica di Brendan Gleeson. Braveheart - Cuore impavido intrattiene ed emoziona, un prodotto molto ben confezionato. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Disney +.

Gangs of New York (2002)

Gangs of New York: Il trailer italiano del film

A conti fatti, se si esclude la magnifica prima sequenza di battaglia con un grande Liam Neeson, Gleeson è l'unico che in qualche modo tiene testa al titanico Daniel Day-Lewis protagonista del film. Leonardo DiCaprio è ancora troppo acerbo e Cameron Diaz fuori ruolo. Martin Scorsese mette in scena Gangs of New York con una forza degna delle sue opere maggiormente irruente, e anche quando sbanda comunque esalta. Dieci nomination all’Oscar, neppure una statuetta. Almeno il premio come miglior attore era sacrosanto. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.

28 giorni dopo (2002)

Lo zombie-movie diretto da Danny Boyle cambia per sempre le regole del genere. Ottimo prodotto di genere post-apocalittico e soffocante, 28 giorni dopo lancia la carriera di Cillian Murphy e Naomie Harris, e già soltanto per questo meriterebbe l’applauso. Ma si tratta di un film notevolmente ben sviluppato, adrenalinico e disperato in più di una scena. Ottimo il supporto di Gleeson, il cui personaggio finché resta in scena diventa il centro emotivo del film. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Amazon Prime Video, Disney +.

In Bruges - La coscienza dell’assassino (2008)

Martin McDonagh dimostra tutto il suo talento stilizzato e soavemente folle in questo crime-movie fatto di sproloqui, attese snervanti, violenza che scatta folgorante. Colin Farrell e Brendan Gleeson sono strepitosi protagonisti, ma quando arriva in scena lo psicopatico Ralph Fiennes ruba la scena a tutti. In Bruges - La coscienza dell’assassino si rivela un film originale, scoppiettante e ottiene la nomination all'Oscar per la miglior sceneggiatura originale. Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video.

Heart of the Sea - Le origini di Moby Dick (2015)

Heart of the Sea - Le origini di Moby Dick: Nuovo trailer ufficiale italiano - HD

Il maestoso lungometraggio diretto da Ron Howard racconta di come l'America e la sua economia siano state fondate sul sangue dei meno abbienti e sulla distruzione dell’ecosistema. Heart of the Sea - Le origini di Moby Dick è una metafora roboante e molto precisa del nostro presente, con momenti di cinema veramente spettacolari e un cuore nerissimo. Chris Hemsworth, Cillian Murphy, Tom Holland, un bravissimo Ben Whishaw e Gleeson tra gli altri formano il cast di un film potente, che il pubblico avrebbe dovuto apprezzare molto di più. Grande cinema, epico e vibrante. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.