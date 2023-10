I migliori film in streaming con (e di) Liev Schreiber

News Cinema

Il popolare attore che compie oggi 56 anni ha girato alcuni dei migliori film di questi anni. Ecco i titoli in streaming tra i suoi numerosi che preferiamo.

Vogliamo oggi il nostro sguardo e i consueti cinque film in streaming verso Liev Schreiber, attore di consumata affidabilità e perizia che compie oggi 56 anni. Diventato famoso a metà anni ‘90, Schreiber si è cimentato con alcuni dei registi più importanti di questo periodo di cinema, passando in un’occasione anche dietro la macchina da presa ottenendo un enorme consenso di critica. Ecco dunque il nostro omaggio a un artista che ammiriamo sinceramente. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati o diretti da Liev Schreiber

Scream

Hurricane - Il grido dell’innocenza

The Manchurian Candidate

Ogni cosa è illuminata

Il Caso Spotlight

Scream (1996)

Il ruolo che regala a Schreiber la notorietà internazionale arriva grazie al film di culto diretto da Wes Craven, uno slasher dentro lo slasher che riscrive le regole del genere. Scream inizia con una sequenza incredibile che vede protagonista Drew Barrymore, poi continua con Neve Campbell, Courtney Cox e tutti gli altri volti noti della saga. Film di enorme effetto e impatto sul cinema di genere a venire. D’altronde è diretto da un maestro…Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Paramount +.

Hurricane - Il grido dell’innocenza (1999)

Il biopic dedicato alla tragica storia del pugile Rubin Carter viene portato sul grande schermo da un Norman Jewison come sempre efficace e preciso. Schreiber compone con John Hannah e Deborah Unger il trio di benefattori che si interessano al caso del personaggio interpretato da un grandioso Denzel Washington. Hurricane - Il grido dell’innocenza è un mix di film sportivo e procedural movie di grande impatto, emozionante e sentito. Incorniciato dalla grande canzone di Bob Dylan. Ottimo esempio di cinema di impegno civile. Disponibile su Google Play.

The Manchurian Candidate (2004)

Il remake del classico di fantapolitica diretto da John Frankenheimer vede al timone Jonathan Demme e davanti alla macchina da presa due titani come ancora Washington e Meryl Streep. Ma quando è in scena è Schreiber a prendersela tutta con una prova elettrizzante e dolorosa. The Manchurian Candidate esprime una sua energia tutta propria, spesso traballa ma quando centra la tensione colpisce davvero a fondo. Demme era un maestro nel genere, e questo film a suo modo lo conferma in pieno. Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video, Paramount +.

Ogni cosa è illuminata (2005)

Ogni cosa è illuminata: il trailer del film

Per il passaggio dietro la macchina da presa Schreiber sceglie di adattare il romanzo omonimo di Jonathan Safran Foer. Elijah Wood è notevole, sentito protagonista di Ogni cosa è illuminata, piccolo film indipendente che diventa un grande caso cinematografico per la dolcezza e l’intimità di storia ed esposizione dei personaggi. Molto merito va a un regista che sa dosare lo sguardo, partecipare al dolore sopito dei suoi personaggi, relegarli in uno status di gentilezza capace di sovrastare le avversità. Titolo di culto. Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video.

Il Caso Spotlight (2015)

Il Caso Spotlight: Il trailer italiano del film - HD

La prova d’attore più accurata ed emozionante della carriera di Schreiber, quella di un giornalista che adopera il buon senso e la logica al servizio di un personaggio dallo statuto morale enorme. Avrebbe dovuto ottenere lui la nomination all’Oscar come attore non protagonista. Le statuette Il Caso Spotlight le ottiene per la sceneggiatura originale il miglior film dell’anno, entrambe strameritate. Forse il miglior film sul giornalismo mai realizzato. Cast con Michael Keaton, Mark Ruffalo, Rachel McAdams, Stanley Tucci, Billy Crudup. Capolavoro senza se e senza ma. Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video.