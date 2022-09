I migliori film americani in streaming che hanno vinto il Leone d'Oro al Festival di Venezia

News Cinema

Negli ultimi anni molte produzioni hollywoodiane e non hanno trionfato in laguna. Ricordiamo i film in streaming per noi maggiormente meritevoli.

Dopo aver esplorato quali film italiani hanno vinto nei decenni il Leone d’Oro al Festival di Venezia, passiamo oggi a quelli battenti bandiera a stelle e strisce. Il cinema americano ha avuto per moltissimo tempo un rapporto non troppo fortunato con il massimo premio della kermesse lagunare, salvo rifarsi con gli interessi negli ultimi anni quando un buon numero di lungometraggi americani anche molto diversi tra loro hanno vinto il Leone d’Oro. Eccovi dunque cinque film in streaming prodotti a Hollywood o comunque negli Stati Uniti che sono riusciti a trionfare al Festival di Venezia. Buona lettura.

Cinque film americani in streaming vincitori del Leone d’Oro a Venezia

Gloria - Una notte d’estate

I segreti di brokeback Mountain

The Wrestler

Joker

Nomadland

Il capolavoro diretto da John Cassavetes riscrive le coordinate del noir realizzando un film tutto al femminile, dove la “pupa” del gangster-movie impugna la pistola e si scaglia contro l’intera organizzazione pur di difendere un bambino a cui è stata sterminata la famiglia. Interpretato da Gena Rowlands in stato di grazia assoluta, che sfiora tra l’altro l’Oscar, Gloria - Una notte d’estate è un film caldissimo, ispirato, seducente nel percorso narrativo dell’eroina principale. Momenti di grande cinema incorniciati da una New York velenosa e asfissiante. Il meglio della coppia leggendaria che ha rivoluzionato il cinema indipendente americano. Film semplicemente strepitoso. Disponibile su CHILI, Google Play.

Altro capolavoro, altro film a modo di confine in quanto racconta per la prima volta in una produzione mainstream l’omosessualità di due cowboy contemporanei, straordinariamente interpretati da Heath Ledger e Jake Gyllenhaal. Soltanto Ang Lee poteva tirar fuori un film tanto sensibile intimo da un soggetto talmente “delicato”, almeno circa vent’anni fa. I segreti di brokeback Mountain vince strameritatamente a Venezia e conquisterà poi tre Oscar, tra cui quelli per la regia e l’adattamento. Melodramma di fortissimo impatto emotivo, magnificamente musicato da Gustavo Santaolalla. Grande cinema di sentimenti sussurrati ma fortissimi. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes.

Un po’ a sorpresa il dramma sportivo diretto da Darren Aronofsky vince il Leone d’Oro, ma se lo merita in quanto è un dramma che sa stare attaccato in maniera quasi ossessiva al doloroso protagonista interpretato da un ottimo Mickey Rourke. The Wrestler vede anche le bravissime Marisa Tomei e Evan Rachel Wood completare un cast potente, che impreziosisce la regia chiusa e claustrofobica del cineasta. Probabilmente il suo miglior film. Almeno fino a The Whale…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, NOW.

La rivisitazione del leggendario villain e antitesi di Batman viene messa in scena da Todd Phillips con enorme coerenza interna: Joker possiede infatti un universo filmico di sorprendente precisione, dove l'antieroe interpretato da Joaquin Phoenix diventa prodotto preciso e metaforico di un tessuto sociale in completo disfacimento. Film potente, anche imperfetto, esplosivo e infuocato. Quasi tutto funziona, forse fin troppo bene. Unico problema: siamo a New York negli anni ‘70 molto più di quanto siamo a Gotham City…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, NOW.

Chiudiamo col road movie di frontiera diretto con mano gentile e ispiratissima da Chloé Zhao. Protagonista profonda e insieme lievemente sorridente è una Frances McDormand da inchino. Nomadland mette in scena un’America di confine, fatta di anime perse ma capaci di costruire una nuova identità, per quanto nascosta al tessuto sociale più comune. Momenti di forte intimismo, racconto di sensazioni e sentimenti silenziosi. Film appassionante, ottimamente narrato, splendidamente diretto. Dopo il Leone d’Oro arriveranno anche gli Oscar per film, regia e attrice protagonista. Insomma, successo assoluto…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Disney +.