I Goonies, Warner Bros. al lavoro su un nuovo film?

Secondo quanto riferito da Deadline, Warner Bros. Discovery avrebbe intenzione di riportare sullo schermo I Goonies e Gremlins.

Il ritorno de I Goonies è stato tirato in ballo più volte negli ultimi mesi, ma questa volta l’indiscrezione sembrerebbe essere alquanto concreta. Secondo quanto riferito da Deadline, Warner Bros. Discovery avrebbe intenzione di riportare I Goonies sul grande schermo con un film sequel, trattamento riservato anche ad un altro titolo che ha segnato l’intrattenimento degli Anni ’80: Gremlins.



Secondo il nuovo report condiviso da Deadline, Warner Bros. Discovery avrebbe delineato al meglio il suo calendario futuro affrontando i progetti in cantiere: tra questi figurano il già annunciato capitolo de Il Signore degli Anelli dedicato a Gollum, Amori & Incantesimi 2 che riporterebbe Nicole Kidman e Sandra Bullock di nuovo insieme sul set e un nuovo capitolo di Matrix. Ma non è tutto: Warner Bros punterebbe al fattore nostalgia anche con I Goonies e Gremlis, entrambi di ritorno con un nuovo film, almeno stando al report di Deadline.

Distribuito al cinema nel 1985 con la regia di Richard Donner, I Goonies ha seguito un gruppo di ragazzini alle prese con una mappa del tesoro di un capitano pirata scomparso da tempo. Secondo quanto riferito da Deadline, l’intenzione di Warner Bros. è quella di realizzare un sequel coinvolgendo Chris Columbus ancora una volta come sceneggiatore. Al momento non è possibile scoprire di più. Il possibile coinvolgimento dello sceneggiatore originale è sicuramente promettente, ma il progetto sarebbe ancora in una fase iniziale di sviluppo per cui non è dato sapere chi verrà coinvolto. Sono trascorsi 40 anni dalla distribuzione del primo film, per cui è probabile che un sequel introdurrà un nuovo gruppo di protagonisti anziché riportare in gioco quelli precedenti. Idealmente, potrebbero coinvolgere i figli dei personaggi principali? In ogni caso già in precedenza era stato affrontato il potenziale ritorno de I Goonies. Lo scorso settembre era stato The Sun a suggerire un nuovo film, indiscrezione poi smentita anche dai membri del cast come Sean Astin, Corey Feldman e Martha Plimpton.