I Goonies, lo scherzo del cast per Richard Donner in un divertente video su Twitter

Su Twitter, lo sceneggiatore Todd Spence ha diffuso un vecchio video nel quale è raccontato lo scherzo che l'intero cast de I Goonies ha organizzato ai danni di Richard Donner, regista del film. Sembra, infatti, che dopo un anno intero di riprese a contatto con i giovani protagonisti del film d'avventura, Donner avesse voglia di prendersi una meritata vacanza ed era volato alle Hawaii per riposarsi. Ma i suoi piani non erano andati come previsto...

Ne I Goonies un gruppo di ragazzini che vive nell'area di Goon Docks in Oregon si trova a vivere un'emozionante avventura, nel tentativo di trovare un misterioso tesoro che potrebbe salvare le loro case dai piani di due imprenditori, che intendono acquistare l'intero quartiere, raderlo al suolo e costruire un campo da golf. La scoperta di una mappa del tesoro del pirata Willy l'orbo nella soffitta di Mikey (Sean Astin) spingerà il gruppo alla ricerca del tesoro, tentando anche di sfuggire a una banda di rapinatori, disposti a tutto pur di impadronirsi dell'enorme ricchezza.

Un anno dopo la fine delle riprese, il regista aveva deciso di prendersi una pausa dal suo lavoro, ma arrivato nel resort che aveva prenotato, Donner si trovato in una situazione alquanto insolita: nel video condiviso sui social, mentre Donner riposava su una sedia, si può vedere l'intero cast de I Goonies apparire all'improvviso per salutarlo e accoglierlo, sotto lo sguardo sbalordito del regista. Sembra che lo scherzo sia stato ordito da Steven Spielberg e che grazie al suo intervento l'intero cast sia volato alle Hawaii per questa sorpresa. Nel video si può anche sentire Jeff Cohen, l'interprete di Chunk, dire al regista che sarebbe stato con lui per tutto il tempo della vacanza!

Il video su Twitter è accompagnato dalla spiegazione di Spence:

When GOONIES wrapped, Richard Donner needed a vacation after working with the kids for an entire year, and went to Hawaii to finally relax. As a prank, Steven Spielberg flew the entire cast out (including The Fratellis!) to surprise Donner at home. Here's that footage. Amazing. pic.twitter.com/jfis28iFBz