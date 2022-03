I Film 'Da non perdere' a The Space Cinema: Spencer è la nuova proposta della rassegna

News Cinema

Il nuovo film consigliato, in programmazione dal 24 marzo in tutti i The Space Cinema, è Spencer, biopic sulla vita di Lady D con protagonista la candidata all'Oscar 2022 Kristen Stewart.

Con una candidatura ai Premi Oscar 2022, una candidatura ai Golden Globes e due candidature ai Critics Choice Awards, Spencer si inserisce nel filone cinematografico dei film dedicati alla Principessa del Galles.

Il lungometraggio diretto da Pablo Larraín racconta, tuttavia, un aspetto inedito della vita di Diana (Kristen Stewart) incentrando la narrazione nel momento preciso in cui la Principessa trova la forza e il coraggio di mettere fine al suo matrimonio, ormai alla deriva, con il Principe Carlo (Jack Farthing). Un matrimonio infelice durato undici lunghi anni fatto di falsi sorrisi, tradimenti, fragilità e di solitudine. Fra le mura della tenuta di Sandringham, nel Natale del 1991, Diana ha modo di riflettere sulla sua vita; qui deciderà di spezzare la catena delle apparenze per preservare il suo animo e la sua salute mentale.



Spencer: Il Nuovo Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

Spencer è il quarto titolo della rassegna di film 'Da Non Perdere', promossa da The Space Cinema: una selezione tra i titoli più interessanti del momento, quei film che sono assolutamente e che probabilmente diventeranno dei veri cult.



The Space Cinema proporrà al pubblico una selezione di titoli, in programmazione in tutti i cinema del circuito. Per conoscere i film 'Da Non Perdere' basta visitare la sezione dedicata sul sito The Space Cinema al link: https://www.thespacecinema.it/iniziative/film-da-non-perdere