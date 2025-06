I Fantastici 4, Kevin Feige spiega la differenza principale tra vecchio e nuovo film: "Erano tempi diversi"

News Cinema

Il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha paragonato la Prima Famiglia in arrivo con I Fantastici 4: Gli Inizi con quella dei precedenti film spiegando come sarà diverso.

Kevin Feige ha riportato la Prima Famiglia sul grande schermo e ha rivelato cosa contraddistingue questa versione da quella precedente dei Fantastici 4. Con il debutto particolarmente atteso di Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn e Ebon Moss-Bachrach, I Fantastici 4: Gli Inizi hanno già catturato l’attenzione e se il cast non è una motivazione particolarmente valida agli occhi dei più è proprio la storia, a detta del presidente dei Marvel Studios, a rappresentarne una.

I Fantastici 4: Gli Inizi, Kevin Feige spiega perché questa Pima Famiglia è diversa dalle precedenti

Prima ancora di occupare la sedia della presidenza Marvel, Kevin Feige ha lavorato per anni come produttore di Fox, motivo per cui è stato spesso coinvolto nella realizzazione di diversi progetti incluso I Fantastici 4 nel 2005 e il suo diretto sequel I Fantastici 4 e Silver Surfer nel 2007 in qualità di produttore esecutivo. Avendo quindi maturato esperienza con questi personaggi, Feige ha spiegato in che modo saranno diversi nel prossimo capitolo in arrivo questa estate al cinema. Ai microfoni di Empire Magazine, ha rivelato:

Ero presente durante quei primi film dei Fantastici Quattro... e come tutti i film pre-MCU, ho imparato molto. Ho sempre pensato che, se mai avessimo ottenuto un'autonomia creativa, avremmo potuto fare le cose in modo un po' diverso ... Erano tempi diversi... c'era ancora un po' di paura di fare gli stupidi.