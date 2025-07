I Fantastici 4 Gli Inizi: ecco perché John Malkovich e il suo Fantasma Rosso sono stati eliminati dal film

News Cinema

Matt Shakman, regista de I Fantastici 4: Gli Inizi, spiega il perché della decisione, presa a malincuore, di tagliare la parte di film in cui appariva John Malkovich nei panni del Fantasma Rosso.

Qualche mese fa avevamo festeggiato l'ingresso ufficiale di John Malkovich nell'MCU dicendovi che l'avremmo visto ne I Fantastici 4: Gli Inizi nel ruolo di Ivan Kragoff alias il Fantasma Rosso, e infatti l'attore appariva brevemente nel primo trailer del film. Poi, però, Matt Shakman era stato "costretto" a tagliare il suo scontro con il gruppo di supereroi protagonisti del cinecomic, ed eravamo tuti rimasti malissimo. Forse questo vi era sfuggito o forse no, in ogni modo il regista ha voluto esprimere il suo profondo dispiacere per non aver potuto collaborare di nuovo con uno dei più grandi artisti di sempre. I due avevano infatti unito le forze nel 2014 per il thriller Cut Bank, e quando qualcuno aveva domandato a Malkovich perché avesse accettato il ruolo ne I Fantastici 4: Gli Inizi, lui aveva risposto: "Non è così diverso dal fare teatro. Immagini un mucchio di cose che non ci sono e fai la tua piccola parte". Proprio come nei fumetti, il suo Fantasma Rosso aveva una folta barba e i capelli lunghi, e combatteva, insieme ai suoi tre primati, contro i Fantastici 4, che grazie a Red lo congelavano. Il villain tornava tuttavia alla riscossa per essere alla fine spedito in un altro universo dal Dr. Strange.

Perché Matt Shakman ha eliminato John Malkovich da I Fantastici 4: Gli Inizi

Ma andiamo a scoprire la ragione per cui Matt Shakman ha deciso di far fuori il Fantasma Rosso, che compariva in una sequenza della parte iniziale del cinecomic. Il regista aveva detto che l'attore era stato bravissimo e aveva messo tutto sé stesso nella scena a lui dedicata. Sfortunatamente, vista l'ampiezza del racconto e il fatto che i supereroi protagonisti fossero addirittura 4, non si poteva fare altro che tagliare il cattivo. Ecco la spiegazione di Shakman:

Quando stavamo creando un mondo retro-futuristico stile anni '60, introducendo diversi cattivi e i Fantastici 4 sia intesi come gruppo che singolarmente, oltre all’idea di un bambino, ci siamo ritrovati con tanto materiale da organizzare e, nel dare forma alla versione finale del film, abbiamo dovuto eliminare alcune cose.

Proprio perché ha già diretto John Malkovich, il regista sa bene cosa hanno perso gli spettatori de I Fantastici 4: Gli Inizi e ancora sente il peso della dolorosa scelta di aver escluso l'attore dal suo nuovo film.

Mi ha spezzato il cuore non includerlo nella versione finale del film, perché è uno dei miei esseri umani preferiti e una delle mie più grandi ispirazioni. In quanto attore che passa continuamente dal cinema al teatro e alla televisione, nessuno mi è di ispirazione più del fondatore della Steppenwolf Theater Company. Visto ciò che ha fatto al teatro e al cinema, sia da regista che da attore di incredibile talento, considero un onore il fatto che abbia recitato nel mio film.

Con una sceneggiatura firmata da Josh Friedman e Cam Squires, I Fantastici 4: Gli Inizi arriverà in sala il interpretato da Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn ed Ebon Moss-Bachrach.