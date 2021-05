I cinema riaprono: intervista a Mario Lorini, il presidente degli esercenti ANEC

News Cinema

Le sale stanno iniziando a riaprire, con i primi risultati al botteghino assolutamente incoraggianti del vincitore dell’Oscar, Nomadland. Ne parliamo con Mario Lorini, il Presidente degli esercenti ANEC, mentre i professionisti del settore si ritrovano all’insegna del Cinema Reload.

Alcune centinaia di sale hanno già riaperto, molte altre sono in procinto di farlo, mentre ci si riaffaccia nei cinema, confortati dal risultato davvero promettente di Nomadland, fresco vincitore dell’Oscar.

Dati che verranno dibattuti nel corso di una due giorni speciale delle Giornate professionali di cinema, all’insegna del Reload, un rilancio con i prossimi film che saranno presentati dai distributori, per preparare un’offerta all’altezza di un pubblico che ha dimostrato di essere motivato, di voler tornare in sala. Occasione anche per consegnare i biglietti d’oro ai film di maggior successo della scorsa stagione.

Ne parliamo con il presidente degli esercenti ANEC, Mario Lorini, nel corso di questa intervista video.