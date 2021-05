Cinema, primo weekend di riapertura: boxoffice italiano in fiera ripresa

News Cinema

Nomadland ha conquistato la vetta del primo boxoffice italiano del weekend alla riapertura, con un risultato economico confortante e significativo. Seguono Minari e la riedizione di In the Mood for Love.

Al primo weekend dopo la riapertura delle sale italiane, colpisce al boxoffice il risultato di Nomadland di Chloé Zhao, forte dei suoi tre premi Oscar, ma pur sempre uscito in una situazione difficile: in quattro giorni il film con Frances McDormand ha incassato 430.000 euro, con una media estremamente significativa di 3.100 per 137 sale monitorate da Cinetel. Manca lo spettacolo serale, i posti sono contigentati, si può accedere in sala solo su prenotazione, il film è persino disponibile in streaming su Disney+: in questo contesto, Nomadland è un vero successo che ha portato in sala 62.453 spettatori in quattro giorni. Non importa quindi quanto il virus spaventi o si possa ritenere foriero di terremoti epocali nella fruizione, la voglia di cinema qui non è presunta, è nero su bianco: includendo il pubblico di Nomadland, sono andate al cinema in generale 89.920 persone.