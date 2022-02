I César premiano Illusioni perdute ma anche Annette

News Cinema

Nel corso di una cerimonia dedicata con commozione allo scomparso Gaspard Ulliel, sono stati assegnati i premi César, che incoronano Illusioni perdute ma riconoscono anche Annette... e gli Sparks.

Nel corso del weekend, con una cerimonia dedicata alla memoria di Gaspard UIlliel, sono stati assegnati anche i César, i riconoscimenti per il cinema francese, che hanno visto trionfare con 7 premi Illusioni perdute di Xavier Giannoli, il film tratto dal romanzo di Honoré de Balzac, seguito da Annette di Léos Carax con 5 (tra queste anche miglior colonna sonora degli intramontabili fratelli americani Ron e Russell Mael, in arte Sparks, l'anno scorso soggetto anche del bellissimo documentario di Edgar Wright The Sparks Brothers). Il duo si è anche esibito in un'applauditissima versione live di "So May We Start?".

Tutti i César 2022

Miglior film: Illusioni perdute

Miglior regia: Léos Carax per Annette

Miglior attrice protagonista: Valérie Lemercier per Aline - La voce dell'amore

Miglior attore protagonista: Benoit Magimel per De Son Vivant

Miglior attrice non protagonista: Aissatou Diallo Sagna per Parigi, tutto in una notte

Miglior attore non protagonista: Vincent Lacoste per Illusioni perdute

Migliore attrice rivelazione: Anamaria Vartolomei per La scelta di Anne – L’Événement

Miglior attore rivelazione: Benjamin Voisin per Illusioni perdute

Migliore sceneggiatura originale: Arthur Harari, Vincent Poymiro per Onoda – 10.000 notti nella giungla

Migliore sceneggiatura non originale: Xavier Giannoli, Jacques Fieschi per Illusioni perdute

Miglior colonna sonora: Ron Mael, Russell Mael per Annette

Miglior suono: Erwan Kerzanet, Katia Boutin, Maxence Dussère, Paul Heymans, Thomas Gauder per Annette

Miglior fotografia: Christophe Beaucarne per Illusioni perdute

Miglior montaggio: Nelly Quettier per Annette

Migliori costumi: Pierre-Jean Laroque per Illusioni perdute

Miglior scenografia: Riton Dupire-Clément per Illusioni perdute

Migliori effetti visivi: Guillaume Pondard per Annette

Miglior cortometraggio animato: Folie Douce, Folie Dure di Marine Laclotte

Miglior cortometraggio documentario: Maalbeek di Ismael Joffroy Chandoutis

Miglior cortometraggio: Les Mauvais Garçons di Elie Girard

Miglior film d’animazione: Le Sommet Des Dieux di Patrick Imbert

Miglior documentario: La Panthère des Neiges di Marie Amiguet e Vincent Munier

Migliore opera prima: Les Magnétiques di Vincent Mael Cardona

Miglior film straniero: The Father – Nulla è come sembra di Florian Zeller.