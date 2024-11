I 10 migliori film del 2024 secondo i Cahiers du cinéma

News Cinema

Inizia la stagione delle classifiche di fine anno. Ecco la top 10 dei migliori film dell'anno secondo la storica rivista di critica francese.

È la fine di novembre, quasi dicembre, e siamo entrati in quella stagione - amata da molti, odiata da altri - in cui riviste, collettivi e singoli critici e spettatori iniziano a stilare la loro classifica nei migliori film visti nel corso dell'anno. A rompere gli indugi, come spesso avviene, sono stati quelli dei Cahiers du cinéma, storica e blasonatissima e snobissima testata francese che non è più quella dei Bazin, dei Truffaut e dei Godard ma nemmeno quella dei Daney o degli Assayas ma che, come dire, continua a avere giustamente un peso non indifferente nel mondo del cinema.

Anche per il 2024 i Cahiers confermano una visione del cinema chiaramente autoriale, di sensibilità europea, ma che è capace di aprirsi perfino a suggestioni hollywoodiane.

Ecco la Top 10 dei migliori film del 2024 secondo i Cahiers du cinéma:

Da sottolineare che sette dei dieci film della classifica dei Cahiers provengono dal Festival di Cannes.

Qui a Coming Soon non abbiamo ancora messo la testa sulla nostra classifica di fine anno (ma non temete: arriverà). Intanto possiamo osservare con piacere la presenza di I Delinquenti, che è stato un grandissimo film purtroppo poco visto nel nostro paese.