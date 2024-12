I 10 film più belli del 2024 secondo Barack Obama

News Cinema

Come ogni anno, Barack Obama comunica al popolo dei social le sue preferenze cinematografiche dell'anno che sta per chiudersi. La lista del 2024, che non è una classifica, comprende 10 film.

La fine del 2024 si avvicina e, come sempre, si stilano elenchi e si fanno classifiche, prima di passare inesorabilmente ai film del nuovo anno che si aspettano con maggiore trepidazione. A passare in esame il cinema del 2024 non siamo soltanto noi cinefili e/o giornalisti di settore, ma anche persone famose. Fra questa c'è l'ex ex Presidente degli Stati Uniti Barack Obama, che insieme alla moglie Michelle ha fondato la casa di produzione Higher Grounds Productions. I 10 titoli scelti non formano una classifica e sono stati affidati ai social insieme alla seguente caption:

Qui ci sono dieci film di quest'anno che mi sento di raccomandare

È da notare che, lo scorso anno, Barack Obama aveva indicato 14 film, fra cui figuravano Oppenheimer, Anatomia di una caduta, The Holdovers, American Fiction. Come mai è passato a 10? Ha preferito fare cifra tonda oppure ha trovato il 2024 un anno non particolarmente interessante dal punto di vista cinematografico? Come scriveva Alessandro Manzoni: ai posteri l'ardua sentenza.

I 10 film del 2024 che sono piaciuti di più a Barack Obama

Andiamo a scoprire i 10 film del 2024 che Barack Obama ha amato di più e che non sono in ordine di preferenza:

All We Imagine as Light - Amore a Mumbai di Payal Kapabia

di Conclave di Edward Berger

di The Piano Lesson di Malcolm Washington

di La terra promessa di Nikolaj Arcel

Il seme del fico sacro di Mohammad Rasoulof

di Dune - Parte Due di Denis Villeneuve

di Anora di Sean Baker

di Dìdi (弟弟) di Sean Wang

(弟弟) di A Complete Unknown di James Mangold

La prima cos ache ci viene da dire, riflettendo su questi "magnifici dieci", è che Barack Obama sa riconoscere il buon cinema. La seconda è che apprezza particolarmente il lavoro di Timothée Chalamet, protagonista sia di Dune - Parte 2 che di A complete Unknown, nel quale l'attore interpreta Bob Dylan. Ci sono poi tre film che shanno appassionato la giuria del Festival di Cannes 2024, e cioè Anora, che ha vinto la Palma d'Oro, All We Imagine as Light, che si è aggiudicato il Gran Premio della Giuria, e Il seme del fico sacro, a cui è andato il premio Menzione Speciale della Giuria. Poi ci sono titoli di rilevanza sociale: ad esempio The Piano Lesson, in cui un pianoforte che risale ai tempi della schiavitù diventa simbolo di liberazione per una famiglia afroamericana. Anche La terra promessa è una storia di rivincita. Quanto a Conclave, che pure è un tesissimo thriller, Barack Obama avrà certamente apprezzato la denuncia della sete di potere e ricchezza che caratterizza le alte sfere della chiesa.

Non abbiamo avuto il piacere di vedere Dìdi (弟弟), romanzo di formazione diretto dal taiwanese Sean Wang, tuttavia il fatto che racconti la storia dello stesso regista e le sue difficoltà di ragazzino di Taiwan nella città californiana di Fremont, lo rendono già sulla carta interessante.