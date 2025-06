Hurry Up Tomorrow: trailer italiano e data di uscita del film con Jenna Ortega e the Weeknd

News Cinema

Abel Tesfaye (vero nome del popolarissimo musicista canadese) debutta come protagonista in questo thriller psicologico che sta per debuttare come uscita evento nelle sale italiane. Ecco trama e trailer di Hurry Up Tomorrow.

Arriverà nei cinema italiani come uscita evento il 23, 24 e 25 giugno Hurry Up Tomorrow, il film che segna il debutto cinematografico di The Weeknd, uno degli artisti più ascoltati al mondo.

The Weeknd, vero nome Abel Makkonen Tesfaye, è uno dei musicisti più influenti della scena internazionale, con 75 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, quattro Grammy, diciotto Billboard Music Awards e una vagonata di altri premi.

Hurry Up Tomorrow è una sorta di estensione visiva e narrativa dell’omonimo album dell’artista canadese, pubblicato lo scorso 31 gennaio e già in vetta alle classifiche FIMI, terzo capitolo della sua trilogia "After Hours" e ultimo progetto firmato con il nome d’arte The Weeknd, che Abel Tesfaye ha deciso di abbandonare. Diretto da Trey Edward Shults (quello dell'horror It Comes at Night), il film è descritto come un thriller psicologico dai toni visionari che racconta la discesa in un’odissea esistenziale e psichedelica di un musicista insonne, travolto dalla comparsa di uno sconosciuto misterioso che mette in discussione ogni certezza sulla sua identità. Al fianco di Abel Tesfaye, che come detto interpreta il ruolo del protagonista, nel film c'è Jenna Ortega, e a completare il cast troviamo anche il bravissimo attore irlandese Barry Keoghan, la cantante country Gabby Barrett e la stella dei social Charli D'Amelio.

Hurry Up Tomorrow, di cui qui di seguito trovate trailer e poster italiani, è distribuito da Notorious Pictures.

Hurry Up Tomorrow: trailer e poster del film