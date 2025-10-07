Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente, Tom Blyth afferma che l'entusiasmo è durato poco
Tom Blyth ha interpretato un giovane Coriolanus Snow in Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente, ma ha ammesso che l'entusiasmo è durato poco.
Interpretare un giovane Coriolanus Snow nel prequel di Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente ha rappresentato un forte e prezioso trampolino di lancio per la carriera di Tom Blyth, eppure l’attore ha ammesso che il clamore attorno al progetto e al suo personaggio è stato di breve durata.
Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente, Tom Blyth sostiene che l’entusiasmo è durato poco: “Tutto è di moda per un minuto”
Quando è stato annunciato Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente, il pubblico ha atteso con grande curiosità il ritorno del franchise al cinema, soprattutto per approfondire una delle storie più importanti di Panem: quella del presidente Snow, o meglio dell’origine del personaggio. Com’è diventato quell’uomo freddo e spietato che ha terrorizzato la Nazione? La risposta è stata ampiamente illustrata nel prequel guidato da Tom Blyth. Il film, distribuito nel 2023 e tratto dall’omonimo romanzo di Suzanne Collins, ha incassato quasi 350 milioni di dollari in tutto il mondo confermandosi un grande successo. Considerata la notorietà del franchise e gli incassi, tutti potrebbero pensare che la vita di Tom Blyth sia cambiata dall’oggi al domani incrementando la sua notorietà. Eppure è stato proprio l’attore, in una recente intervista con The Independent, a chiarire che in realtà il clamore attorno ad Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente è sfumato molto presto:
Nell'era dei social media, tutto è di moda per un minuto e poi esce fuori la cosa successiva. Mi ha insegnato molto velocemente a non lasciarmi prendere troppo dalle cose. E sono contento che sia successo quando avevo 27 anni e non quando ne avevo 19 o 20. Mi sono detto: 'So perché lo faccio. Non è per attirare l'attenzione. È per amore'.
È innegabile, però, che interpretare Snow l’abbia lanciato ancor di più nel mondo dello spettacolo. Nel 2026 tornerà da protagonista su Netflix alla guida della commedia romantica People We Meet on Vacation con Emily Bader, il cui romanzo ha già una solida fanbase. Ragionando sul successo della rom-com in arrivo, Tom Blyth ha aggiunto: “Probabilmente durerà cinque minuti. Poi tornerò a portare a spasso il mio cane”.