Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente, Tom Blyth afferma che l'entusiasmo è durato poco

Tom Blyth ha interpretato un giovane Coriolanus Snow in Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente, ma ha ammesso che l'entusiasmo è durato poco.

Interpretare un giovane Coriolanus Snow nel prequel di Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente ha rappresentato un forte e prezioso trampolino di lancio per la carriera di Tom Blyth, eppure l’attore ha ammesso che il clamore attorno al progetto e al suo personaggio è stato di breve durata.

Quando è stato annunciato Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente, il pubblico ha atteso con grande curiosità il ritorno del franchise al cinema, soprattutto per approfondire una delle storie più importanti di Panem: quella del presidente Snow, o meglio dell’origine del personaggio. Com’è diventato quell’uomo freddo e spietato che ha terrorizzato la Nazione? La risposta è stata ampiamente illustrata nel prequel guidato da Tom Blyth. Il film, distribuito nel 2023 e tratto dall’omonimo romanzo di Suzanne Collins, ha incassato quasi 350 milioni di dollari in tutto il mondo confermandosi un grande successo. Considerata la notorietà del franchise e gli incassi, tutti potrebbero pensare che la vita di Tom Blyth sia cambiata dall’oggi al domani incrementando la sua notorietà. Eppure è stato proprio l’attore, in una recente intervista con The Independent, a chiarire che in realtà il clamore attorno ad Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente è sfumato molto presto:

Nell'era dei social media, tutto è di moda per un minuto e poi esce fuori la cosa successiva. Mi ha insegnato molto velocemente a non lasciarmi prendere troppo dalle cose. E sono contento che sia successo quando avevo 27 anni e non quando ne avevo 19 o 20. Mi sono detto: 'So perché lo faccio. Non è per attirare l'attenzione. È per amore'.