Hugo Weaving, Sam Neill e l'imbarazzante bagno con le paperelle

Il dottor Grant di Jurassic Park e l'agente Smith di Matrix ci rallegrano la quarantena con un buffo video, pubblicato da Sam Neill su Twitter.

Ma cosa non combina questa quarantena! Chi l'avrebbe mai detto che il dottor Alan Grant di Jurassic Park, al secolo Sam Neill, e l'agente Smith di Matrix, meglio noto come Hugo Weaving, si sarebbero trovati a tu per tu nella più imbarazzante delle situazioni?

Succede nel divertente video twittato da Sam Neill e intitolato, come dice la didascalia, che comprende frase di lancio e critica:

"DAS BAD (il bagno) - presentato da Cinema Quarantena. L'atteso seguito di DAS LEEK (la perdita d'acqua) è arrivato. Dress Code: semi formal. Un budget enorme, un cast all star, una troupe numerosa: trasuda classe. Con Hugo Weaving & Sam Neill. "Una profonda meditazione sulla vita contemporanea" (Guardian).

Chissà a chi è venuta l'idea. A noi questi due attori agli antipodi (Nuova Zelanda e Australia) hanno fatto molto ridere: se le vasche e le mattonelle del bagno fossero state uguali sarebbe stato perfetto, ma non si può avere tutto di questi tempi... povero Sam Neill, neanche quando fa il bagno lo lasciano in pace!





Fonte Video: account ufficiale twitter di Sam Neill (@TwoPaddocks)