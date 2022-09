Hugh Jackman twitta l'arrivo a Venezia per l'attesissimo The Son di Florian Zeller

News Cinema

In un'edizione della Mostra del cinema che ha già ospitato molte star, Hugh Jackman documenta il suo arrivo su Twitter come protagonista di The Son di Florian Zeller, atteso nuovo film dell'autore di The Father.

Quest'anno al festival di Venezia non sono certo mancate le star, tornate in massa al Lido per la prima edizione veramente normale (prenotazioni online a parte), dopo quelle della pandemia. Adesso, come vedete dai tweet qua sotto, accompagnato dalla moglie Deborra-Lee Furness, con cui festeggia l'anniversario del fidanzamento (!), anche l'amatissimo Hugh Jackman è sbarcato al festival per la gioia dei fan, in qualità di protagonista di un film in concorso molto atteso, The Son, scritto e diretto da Florian Zeller, autore del bellissimo The Father (ma le due storie non hanno nulla a che vedere).

Hugh Jackman e The Son

Se nella foto con la moglie Jackman parla di "Date Night", perché sappiamo che è un romanticone, nella didascalia che accompagna la foto del suo arrivo a Venezia si dice, giustamente, onorato di sedere accanto a Florian Zeller per parlare del suo film, The Son, di cui è protagonista accanto a Laura Dern, Vanessa Kirby ed Anthony Hopkins, tra gli altri, e di cui vi proponiamo il trailer, in attesa della nostra recensione. Il film sarà in Italia con 01 Distribution, che non ha ancora annunciato una data di uscita.