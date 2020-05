Hugh Jackman completa il puzzle di un paesaggio in Liguria: "Ciao Italia, ci vediamo!"

News Cinema

L'attore di X-Men posta su Instagram in video in cui rende omaggio all'Italia

In un video in cui esprime il suo amore e la sua vicinanza al nostro paese, il divo di origini australiane ci mostra il suo ultimo puzzle appena completato: un paesaggio che ritrae il bellissimo borgo di Portofino, sulla riviera ligure. Che Hugh Jackman, nato a Sydney 51 anni fa, sia da sempre innamorato delle meraviglie nostrane lo sapevamo già. Il debole che nutre nei confronti del Belpaese, infatti, l'ha portato più volte a visitare gli straordinari panorami italiani verso cui, tra un selfie e l'altro postato sul suo profilo Instagram, non manca mai di esprimere la propria gratitudine: "Molte grazie Italy!", "Bellissima", sono alcune delle sue didascalie.





Il messaggio di Hugh Jackman per l'Italia

Chi segue con passione l'attore muoversi sui social conoscerà di certo la sua predilezione nei confronti dei puzzle. Nel video postato in occasione della riuscita del suo ultimo rompicapo a tema italiano, le prime parole dell'attore fanno riferimento alla drammatica emergenza che il nostro paese sta ancora affrontando: "è stato molto bello da fare" riferendosi al puzzle "perché amo tanto l'Italia e mi fa pensare a quello che state passando lì". "Ho tanti amici in Italia" continua Hugh, "Anna, Francesca, Beniamino". Nonostante una delle sue soddisfazione più grandi sia nel posizionare ogni tessera al suo posto per poi fare a pezzi l'intera composizione, questa volta la stella di Hollywood ha deciso di interrompere la sua tradizione distruttiva. A differenza di quanto successe per i 1500 pezzi del dipinto di Van Gogh "Notte stellata", completato e poi distrutto durante una divertente diretta Instagram, per il puzzle italiano Hugh ha infatti deciso di fare un'eccezione: "Dopo lo disferò, per ora lo lascerò qui. Come potete vedere la mia collezione aumenta, qui ce n'è un altro." In conclusione, Hugh Jackman ci delizia con una frase pronunciata interamente in italiano: "Ciao Italia, ci vediamo!"

Fonte Video: account Instagram di Hugh Jackman