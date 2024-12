Hugh Grant ringrazia i registi per la nomination ai Golden Globe con Heretic: "Hanno colto la mia necessità di uccidere"

News Cinema

A modo suo, Hugh Grant ha usato i social per ringraziare l'A24 e i registi Scott Beck & Bryan Woods per averlo voluto sadico cattivo di Heretic, che ora gli porta una nomination ai Golden Globe come miglior attore protagonista.

Hugh Grant basa tutta la sua simpatia sull'essere indisponente e antipatico: uno stile che ormai tutti conoscono, e che l'attore impugna ancora per ringraziare i responsabili dell'horror thriller Heretic, nel quale interpreta il sadico protagonista. La star ha affidato a X il suo saluto alla casa produttrice A24 e ai registi / sceneggiatori Scott Beck & Bryan Woods, per averlo portato alla nomination ai Golden Globe come migliore protagonista. Non avrebbe nulla a che fare con questo tipo di film... oppure è iniziata ufficialmente per lui una nuova sadica carriera? Leggi anche Golden Globe 2025: tutte le nomination per il cinema, c'è Vermiglio

Hugh Grant contento della nomination ai Golden Globe per Heretic

Nella storia di Heretic, diretto da Scott Beck & Bryan Woods (creatori di A Quiet Place), due ragazze mormone (Sophie Thatcher e Chloe East) un giorno bussano alla porta di Mr. Reed (Hugh Grant), seguendo il loro normale iter di proselitismo porta a porta. Ma questa volta hanno bussato a quella sbagliata... Per interpretare il villain della situazione Grant ha attinto a tutta la spietatezza che ogni tanto affiora nelle sue dichiarazioni, strafottenti e spesso autoironiche. Hugh aveva già detto che, tramontata per lui l'epoca delle commedie romantiche, era pronto a vedersi in un altro modo. Anche nei panni di uno psicopatico pericoloso. Ringraziando registi e produzione per la nomination ai Golden Globe come miglior attore protagonista di un musical / commedia (più o meno, in questo caso!), l'attore ha scritto:

Un colossale ringraziamento ai Golden Globe per aver accolto con questo calore un tale imbucato. Grazie anche a Scott Beck e Bryan Woods per aver colto la mia necessità di uccidere, e all'A24 per averla sponsorizzata.