House of Gucci avrà un prequel? Jared Leto spera di sì e vuole Al Pacino

Jared Leto, che in House of Gucci è stato Paolo Gucci, desidera approfondire il rapporto fra il suo personaggio e il padre Aldo Gucci, interpretato da Al Pacino, un attore che stima e ammira.

House of Gucci potrebbe avere un prequel? La risposta è sì per Jared Leto, che nel film interpreta Paolo Gucci, cugino di Maurizio Gucci (Adam Driver) e figlio di Aldo Gucci, che invece ha volto ad Al Pacino. E proprio quest'ultimo attore è il collega che il Premio Oscar vorrebbe avere accanto se il regista Ridley Scott decidesse di riprendere le fila del discorso Gucci andando indietro nel tempo.

Jared Leto, che in House of Gucci era irriconoscibile per via del trucco, e che è stato candidato agli Screen Actors Guild per la sua performance, ha amato moltissimo l'esperienza sul set di Scott e si è trovato benissimo con i vari compagni di lavoro, in particolare con il mitico Pacino. E’ chiaro che l’eventuale sequel dovrebbe concentrarsi su Aldo e Paolo Gucci, e il buon Jared potrebbe intitolarlo Just the Two of Us (soltanto noi due)

Jared Leto e il primo incontro con Al Pacino sul set

Durante un podcast, Jared Leto ha raccontato un aneddoto divertente su Al Pacino. Ecco le sue parole:

Il primo giorno di set Pacino non mi aveva riconosciuto. Mi sono avvicinato a lui e gli ho detto: "Ciao", e lui mi ha fatto segno di scansarmi. Pensava che fossi un tipo strano, un italiano che tentava di parlargli per chiedergli un autografo. Mi sono avvicinato a lui un altro paio di volte, finché qualcuno non gli ha sussurrato nell'orecchio: "E’ Paolo, la sotto c’è Jared”. A quel punto ha cominciato a dire: "Mio figlio, mio figlio" e si è buttato per terra. Era stupefatto. Ricevere un simile trattamento da uno dei più grandi attori al mondo è stato un dono e mi ha fatto pensare che, se Al riteneva il mio personaggio credibile, allora tutti l'avrebbero fatto. E’ stata un’iniezione di fiducia e ho adorato lavorare con lui.

La nostra idea è che un prequel di House of Gucci sia poco probabile, un po’ perché il film non ha avuto il successo sperato e un po’ perché al momento Ridley Scott è impegnato in una serie di progetti, valga per tutti il sequel de Il gladiatore. In ogni modo, vi facciamo vedere l'intervista in cui Jared Leto definisce Pacino il suo eroe e una persona generosa, gentile e sempre disposta a fare un altro ciak. Le ultime parole di Leto sono: "Mi sono sentito in paradiso a lavorare con lui e Ridley Scott".