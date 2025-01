Horizon - An American Saga Capitolo 2 si avvicina, c'è una premiere in America

News Cinema

Anche se si era visto a Venezia, il secondo capitolo dell'epopea western Horizon - An American Saga di Kevin Costner non aveva ancora mosso un passo proprio negli Stati Uniti. Passerà al Santa Barbara International Film Festival, accompagnato da Kevin: l'uscita si avvicina.

Kevin Costner è un'anima in pena, ma non demorde: l'attore e regista crede ancora molto nel suo Horizon: An American Saga. A dispetto del flop della prima parte, sta pensando alla strategia migliore per distribuire il Capitolo 2, passato all'ultimo Festival di Venezia, ma paradossalmente non ancora mostrato negli Stati Uniti, nonostante racconti le radici della nazione. Costner sta per muovere un passo in quella direzione, con un'anteprima in un festival americano, probabilmente anticamera della già rimandata distribuzione. Leggi anche Horizon An American Saga, Kevin Costner ammette le difficoltà: "Non so come farò la parte terza, ma ce la farò"

Horizon: An American Saga - Capitolo 2, si avvicina finalmente l'uscita in sala?