Horizon An American Saga, Kevin Costner ammette le difficoltà: "Non so come farò la parte terza, ma ce la farò"

Dopo il flop di Horizon: An American Saga - Capitolo 1, Kevin Costner ha presentato a Venezia il Capitolo 2, negli USA in uscita a novembre. Le riprese della terza parte della sua monumentale saga western sono cominciate a maggio... e in queste condizioni le difficoltà aumentano.

Sabato al Festival di Venezia 2024 è stato presentato Horizon: An American Saga - Capitolo 2, il secondo dei quattro film che Kevin Costner sta realizzando sulla sua personale conquista del West, in arrivo nei cinema americani a novembre, dopo che Horizon: An American Saga - Capitolo 1 è capitombolato al boxoffice mondiale. In conferenza stampa, Costner non si nasconde dietro a un dito, ma nemmeno demorde, avendoci messo molti soldi suoi: le riprese del terzo atto sono già in corso e procedono ovviamente a rilento. Leggi anche Horizon: An American Saga, Michael Rooker: "È vero cinema, non stronzate da Tik-Tok"

Kevin Costner e Horizon: An American Saga: "Il successo non è stato travolgente"

Kevin Costner, che desiderava girare Horizon: An American Saga da trent'anni (come riporta il New Zealand Herald), viaggia sul filo della battuta parlando del flop di Horizon: An American Saga - Capitolo 1, passato da Cannes e inciampato nel mondo con 36.100.000 dollari al boxoffice: "Il successo non è stato travolgente, è andata così per molti miei film che hanno retto al passare del tempo". Al momento Kevin ha completato le prime due parti della sua epopa western, che segue tre vicende parallele, raccontando il West da punti di vista differenti: pare che il costo dei primi due capitoli combinati si sia aggirato sui 100 milioni di dollari, con una buona porzione garantita dallo stesso Costner, che ha ipotecato alcune sue proprietà. Ci sono stati abbastanza soldi per avviare le riprese del Capitolo 3 a maggio, ma comprensibilmente procedono a rilento e si prevede che terminino il prossimo anno... in qualche modo. Dalle parole del regista, attore e cosceneggiatore il reperimento dei fondi è già un problema: "Non so come farò a fare il terzo in questo momento, ma lo farò".

Il Capitolo 2 doveva essere distribuito già a metà agosto, ma la Warner Bros. ha deciso di spingerlo a novembre, per dare al primo capitolo più spazio per respirare, costruendo tramite lo streaming un possibile pubblico per il prosieguo. Costner dice:

È stata una decisione dello studio. Per me rientra nei miei piani originali, avevo sempre voluto che i due film uscissero a cinque, sei mesi di distanza. Mi avrebbe consentito di venire a Venezia, non avrebbero mostrato il film qui se fosse già uscito. [...]

A volte quando le cose non ci vengono facili, vogliamo scappare. Ma quando qualcosa non funziona, in me scatta un'altra reazione. [...] Questa è una storia, un'opera di intrattenimento che penso possa reggere il tempo. Quando sento che mi respingono, a differenza di quello che succede agli altri, quando riapro gli occhi dopo una delusione scopro che ho ancora più voglia di andare avanti.