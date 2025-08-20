Horizon: An American Saga Capitolo 2, Kevin Costner si difende dalle accuse della controfigura Devyn LaBella

News Cinema

A maggio la stunt performer Devyn LaBella aveva querelato Kevin Costner e la troupe di Horizon - Parte Due, per essere stata coinvolta in una scena di stupro senza adeguata preparazione. Arriva adesso la risposta di Costner stesso e dei suoi legali.

Il progetto di Horizon: An America Saga di Kevin Costner, idealmente composto da quattro lungometraggi, si rivela col passare degli anni sempre più difficoltoso: non solo il Capitolo 1 ha floppato malamente al boxoffice, ma il Capitolo 2 è in un limbo distributivo, in attesa che le riprese vere e proprie del Capitolo 3 riescano a partire sul serio. Qualche mese fa è poi arrivata la denuncia di Devyn LaBella, controfigura che sostiene di essere stata costretta a girare una scena di stupro senza l'adeguata preparazione e supervisione. Adesso giunge la durissima risposta di Kevin Costner e dei suoi legali. A prescindere dall'accertamento della verità, uno scontro del genere rende ancora più cupa la sorte di Horizon. Leggi anche Horizon - An American Saga Capitolo 2: violati i protocolli durante una scena di stupro, lo dice l'intimacy coordinator

Kevin Costner contro le accuse di abuso sessuale, discriminazione e violenza emotiva sul set di Horizon

Sostenuta dall'intimacy coordinator Celeste Chaney, la controfigura Devyn LaBella ha denunciato Kevin Costner (in qualità di regista e produttore, nella scena incriminata non recitava) e la produzione di Horizon: An American Saga - Capitolo 2, per abuso sessuale, discriminazione e violenza emotiva: sarebbe stata costretta a subire la simulazione di uno stupro, da parte dell'altro stunt performer Roger Ivens, senza adeguata preparazione e indumenti protettivi, in un set non chiuso, come vuole il regolamento per queste performance più delicate. Costner, assistito dai suoi avvocati, reagisce così:

Posso solo presumere che lo scopo di tutto questo sia usare un linguaggio sensazionalistico per imbarazzare e danneggiare me e gli Horizon senza interruzione, per mettersi in tasca una cifra corposa e ingiustificata. E in materia di dolore, dover leggere accuse che so essere false, contenenti le parole "stupro" e "aggressione", è stato un incubo totale. [...]

Non era una scena di stupro [...], era una ripresa artistica progettata per suggerire quello che stava succedendo al di fuori dell'inquadratura, e non era uno "stupro simulato", così come Devyn ora lo descrive falsamente. [...]