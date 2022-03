Hopper e il tempio perduto, il primo trailer italiano del cartoon omaggio a Indiana Jones

News Cinema

L'animatore belga Ben Stassen propone un altro film animato europeo in CGI, Hopper e il tempio perduto, un omaggio scanzonato a Indiana Jones con tanti animali. Ecco il primo teaser trailer italiano e il poster ufficiale.

S'intitola Hopper e il tempio perduto il nuovo film di animazione dell'autore belga Ben Stassen, in arrivo al cinema il 21 aprile. Possiamo mostrarvi il primo trailer italiano e il poster ufficiale di questa scanzonata avventura in CGI interpretata da animali antropomorfi, un chiaro omaggio alla saga di Indiana Jones, pare con un occhio di riguardo agli ultimi lavori Disney stile Zootropolis. Ma di cosa parla l'avventura del coniglio Hopper?



Hopper e il tempio perduto: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Hopper e il tempio perduto, la trama del film di animazione in uscita ad aprile

Protagonista di Hopper e il tempio perduto è la (quasi)lepre del titolo, che sogna di essere accettato come un grande avventuriero, seguendo le orme del suo papà adottivo, re Peter. Hopper avrà la possibilità di dimostrare quanto vale, quando proprio il regno di Peter sarà messo a repentaglio dal malefico piano di zio Lapin, che mira a rovesciare il legittimo sovrano. Per risolvere la situazione, Hopper dovrà partire per un lungo e pericoloso viaggio, sostenuto solo dal suo amico e assistente Abe (una tartaruga) e da Meg, una puzzola che sa il fatto suo quando si tratta di esibirsi in utili arti marziali...

Hopper e il tempio perduto è il nono film firmato dal regista belga Ben Stassen, che negli anni è riuscito a creare con la nWave Pictures una realtà europea in grado di produrre animazione in CGI di buona qualità senza gli stratosferici budget americani: tra i lavori più apprezzati di Stassen anche in Italia, ricordiamo Le avventure di Sammy, Il castello magico e Rex - Un cucciolo a palazzo.