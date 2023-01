Hometown - La strada dei ricordi: una clip dell'imperdibile documentario con Roman Polanski al cinema il 25 gennaio

News Cinema

Presentato in anteprima alla Festa del cinema di Roma arriva al cinema il 25 gennaio il bellissimo Hometown - La strada dei ricordi, che riporta a Cracovia gli amici d'infanzia Roman Polanski e Ryszard Horowitz dopo decenni di esilio.

C'è un piccolo, imperdibile gioiello che arriva il 25 gennaio al cinema con Vision Distribution. Parliamo del documentario Hometown - La strada dei ricordi, prodotto da Eliseo Cinema con KRK, che abbiamo visto in anteprima e recensito alla scorsa Festa del cinema di Roma. Nel film di due registi polacchi, Mateusz Kudla e Anna Kokoska Romer, a distanza di moltissimi anni si ritrovano nella natìa Cracovia due amici d'infanzia, separati dalla guerra e dalle persecuzioni e da allora rimasti esuli. Oggi i due sono un regista di fama mondiale, Roman Polanski, 89 anni, che vive a Parigi, e un fotografo altrettanto famoso, Ryszard Horowitz, di qualche anno più giovane, che vive a New York e si incontrano di nuovo per questo progetto. Insieme, i due ripercorrono insieme le strade dei loro primi ricordi e rinverdiscono la loro amicizia, anche partecipando a riti dimenticati, come quello di mettersi in fila per un hamburger, in un'atmosfera festosa e divertita, nella clip che vi presentiamo.

Hometown - La strada dei ricordi: il valore della testimonianza

Nel film, commovente e divertente come molte storie vere, Roman Polanski e Ryszard Horowitz tornano nelle case in cui sono vissuti con le rispettive famiglie e per un periodo anche insieme, rievocano grandi dolori, separazioni, scene di guerra e persecuzione. Instancabile Polanski, che spesso si sostiuisce ai registi e corregge l'amico quando i suoi ricordi differiscono dai suoi. Emoziona e diverte sentire il regista di Chinatown e Rosemary's Baby, noto poliglotta, parlare la sua lingua natale e soprattutto ci fa pensare a quanto contino, oggi più che mai, la memoria di quel che è statoe la sua condivisione. Questa la trama ufficiale di Howetown:

"Roman Polanski e Ryszard Horowitz sono tornati in Polonia per condividere i ricordi più personali della loro infanzia e giovinezza. Camminando per le strade di Cracovia, ripercorrono il passato e ricordano i momenti difficili della loro vita, durante l'Olocausto, quando si incontrarono nel ghetto ebraico costruito dai nazisti. Raccontano una storia di sopravvivenza - come Horowitz divenne uno dei bambini più giovani salvati da Oskar Schindler e come Polanski si nascose in un piccolo villaggio dopo essere fuggito dal ghetto, nella casa di una povera famiglia contadina. E anche se sono sempre stati diversi - la loro passione li ha tenuti insieme. Hanno saltato la scuola per andare al cinema, hanno sviluppato le loro prime fotografie e si sono innamorati dell'arte. Nella triste realtà della Polonia comunista, contro il volere dei governi, hanno studiati i grandi artisti, hanno scoperto la bellezza del jazz e hanno iniziato a pensare di lasciare il paese. Da quando Polanski ha lasciato Cracovia per girare film e Horowitz è fuggito a New York per perseguire la sua carriera nel campo della fotografia, non hanno mai avuto la possibilità di rivedersi in Polonia. Ora, dopo molti anni, tornano a vedere tutti i luoghi che li hanno resi quelli che sono oggi".