Hometown - La strada dei ricordi: chi è Ryszard Horowitz, amico del ghetto di Cracovia di Roman Polanski?

Nelle sale dal 25 gennaio, Hometown - La strada dei ricordi è un bellissimo documentario sull'amicizia fra Roman Polanski e Ryszard Horowitz, che fecero amicizia da bambini nel ghetto di Cracovia. Mentre il primo è un regista famoso, il secondo è meno noto, e merita quindi un po’ di spazio.

Nella moltitudine di titoli che arrivano in sala ogni settimana, si corre il rischio di perdere piccoli gioielli che sulla carta sembrano meno appetibili dei film d'azione, delle commedie o delle varie performance di star made in USA che di volta in volta indossano il costume di un supereroe, impediscono per un soffio la distruzione del mondo, pilotano aerei nei canyon.

Se parliamo di Roman Polanski, la prima cosa che ci viene da dire è che non si tratta esattamente di un regista sconosciuto. Al di là de L'ufficiale e la spia, che è il suo ultimo film uscito al cinema, tutti hanno visto Il Pianista, che ha fatto vincere ad Adrien Brody l'Oscar come miglior attore protagonista. E chi non conosce Rosemary’s Baby, L’inquilino del terzo piano e Per favore, non mordermi sul collo? Forse i più giovani, ed è un vero peccato.

Polanski ha avuto una rocambolesca esistenza, che è già stata raccontata dal documentario Roman Polanski: A Film Memoir. Inoltre, il sopracitato Il Pianista ci ha portato nel ghetto di Varsavia, costringendoci a guardare in faccia gli orrori del Nazismo e dell'Olocausto a cui un giovanissimo Roman è miracolosamente scampato (in quel di Cracovia), ma l’immagine del regista che ci restituisce Hometown - La strada dei ricordi è unica e preziosa, perché oltre ad essere un film sul valore della memoria (e sui suoi strani meccanismi), il documentario dei polacchi Mateusz Kudla e Anna Kokoszka-Romer è il ritratto di un uomo dotato di una straordinaria vivacità intellettuale e di un senso dell'umorismo ora dissacrante, ora quasi tenero. È anche un inno all'amicizia, o meglio a quelle amicizie che si stringono da bambini e che rimangono intatte nonostante il passare del tempo e delle tempeste e le lunghe separazioni. I protagonisti del film però sono due. Da una parte c'è il talentuoso regista, dall'altra l'importante fotografo Ryszard Horowitz, anche lui ebreo. 89 anni il primo e 83 il secondo, Polanski e Horowitz sembrano due ragazzi. Consapevoli di aver evitato, per un dono della sorte, le camere a gas, conservano per tutto il doc quell'umiltà che è propria soltanto dei grandi.

Chi è Ryszard Horowitz

In Hometown - La Strada dei Ricordi, le conversazioni e le passeggiate di Roman Polanski e Ryszard Horowitz sono talvolta accompagnate dalla voce fuori campo del secondo, che commenta le dichiarazioni dell'amico o guida lo spettatore nelle pieghe della grande storia, oppure condivide sue riflessioni e tardive prese di coscienza. Ma chi è Ryszard Horowitz?

Ryszard Horowitz è nato a Cracovia il 5 maggio del 1939. Nel 1944 fu deportato ad Auschwitz, dove miracolosamente rimase in vita prima di essere salvato da Oskar Schindler. Alla fine della guerra, quando aveva 5 anni, il futuro fotografo fu trovato dalla madre in un orfanotrofio e si ricongiunse con la famiglia, che rimase a vivere a Cracovia.

Horowitz iniziò a scattare fotografie a 14 anni ed ebbe la fortuna di crescere in una città diventata uno dei luoghi privilegiati del jazz d'avanguardia, della pittura, del teatro e del cinema. Grande ammiratore dei fotografi americani, Ryszard Horowitz cominciò presto a documentare proprio la nascita del jazz polacco, immortalando nello stesso tempo leggende del calibro di Dave Brubeck, Louis Armstrong, Count Basie, Duke Ellington e Sonny Rollins.

Horowitz si trasferì negli Stati Uniti nel 1959, fece di New York la sua dimora e lavorò con i suoi mentori Richard Avedon e Alexey Brodovitch. In particolare, fu assistente del secondo durante lo shooting dei ritratti di Salvador Dalí. Una volta uscito dal Pratt Institute, dove si laureò, Ryszard si dedicò a cinema, televisione e campagne pubblicitarie. Nel 1967 aprì il suo studio fotografico a New York e divenne famoso per il suo stile unico, tanto che le sue "composizion"i vennero accostate al surrealismo di Magritte e dello stesso Dalì.

Apparso fra i personaggi di Schindler’s List di Steven Spielberg, Ryszard Horowitz conobbe Roman Polanski nel ghetto di Cracovia. Come già detto, i due piccoli amici furono drammaticamente separati dalla persecuzione nazista. A distanza di tanti anni, pensando a quel periodo terribile della propria vita e di quella dell'amico, Horowitz ha dichiarato:

Posso capire come Roman sia riuscito a sopravvivere in campagna, tra gli stenti, ma come una creatura come me ce l'abbia fatta in cinque campi di concentramento e senza i genitori è qualcosa che va oltre la mia comprensione.

Hometown - La strada dei ricordi: la parola ai registi

Hometown - La strada dei ricordi è un omaggio rispettoso a Polanski e Horovitz. Non è un biopic né un film a tesi, e questo perché Mateusz Kudla e Anna Kokoszka - Romer hanno resistito alla tentazione di celebrare il regista Polanski e la sua opera di immenso valore per concentrarsi sul ragazzino che ha lasciato Cracovia e ha vissuto in campagna, e che a Cracovia poi ha fatto ritorno. Ecco la loro dichiarazione di intenti:

Portando i nostri eroi nei luoghi che li hanno plasmati, abbiamo voluto stimolarli a parlare di argomenti fondamentali che toccano ogni essere umano, come il passaggio del tempo, la memoria, la ricerca del senso e il tentativo di definire la propria identità.

Roman Polanski e Ryszard Horowitz non solo sono sopravvissuti all'Olocausto, ma hanno anche trovato il loro posto nel mondo, hanno raggiunto incredibili successi e riconoscimenti a livello mondiale che i ragazzi del ghetto di Cracovia non avrebbero mai potuto sognare.

Presentato alla Festa del Cinema di Roma 2022, Hometown - La strada dei ricordi è appena arrivato in sala ed è una produzione Krk Film con Èliseo entertainment. Prodotto da Anna Kokoszka - Romer, Mateusz Kudła e Luca Barbareschi, è distribuito da Vision Distribution in collaborazione con Europictures.