Hocus Pocus 3: Thora Birch vorebbe riprendere il ruolo di Dani Dennison nel secondo sequel di Hocus Pocus

News Cinema

A Thora Birch piacerebbe molto far parte del cast di Hocus Pocus 3, dove tornerebbe a interpretare Dani Dennison. L'attrice ricorda ancora la delusione per l'insuccesso iniziale di Hocus Pocus.

Visto che Halloween alias la notte delle streghe è vicina, torniamo volentieri a parlare di Hocus Pocus 3, terzo capitolo della saga con Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy cominciata nel 1993 e proseguita nel 2022 con Hocus Pocus 2, uscito sulla piattaforma Disney+. Non arrivano aggiornamenti sulla trama, ma qualcuno che recitava nel primo film ha espresso il desiderio di ritornare, e chissà che una delle tre protagoniste o la stessa Disney non decidano di esaudirlo. A voler affiancare le sorelle Sanderson in un prossimo futuro è Thora Birch, che nel film del 1993 interpretava la piccola Dani Dennison, che veniva rapita da Winifred, Sarah e Mary. Come sappiamo, in Hocus Pocus 2 non abbiamo ritrovato la famiglia Dennison, di cui facevano parte anche Omri Katz nel ruolo di Max e Vanessa Shaw nella parte di Allison.

Thora Birch vorrebbe tornare ad essere Dani Dennison

In un'intervista rilasciata a Entertainment Weekly, Thora Birch, incalzata da una domanda del giornalista, ha detto che l'idea di recitare in Hocus Pocus 3 non le dispiacerebbe: "Sarebbe bello scoprire che fine hanno fatto fare a Dani. Sono molto aperta all'idea".

Quando Hocus Pocus uscì, e non fu un successo, Thora Birch aveva 11 anni e rimase molto delusa:

Fu devastante quando uscì al cinema. Fu una tremenda batosta e restammo tutti sconvolti perché avevamo adorato girarlo. Ci dicevamo: "Ma come? Non vi è piaciuto?", e poi, 10 anni dopo, tutti a chiedermi: "Oh, mio Dio, tu sei la ragazzina di Hocus Pocus!".

Non è un mistero lo scarso gradimento iniziale del film di Kenny Ortega, che diventò un piccolo fenomeno di culto tempo dopo grazie all'home video. Hocus Pocus 2, invece, ha avuto un ottimo debutto, anzi un debutto record, dal momento che nel primo weekend è arrivato a 2,7 miliardi di minuti di visualizzazioni. Thora Birch, in ogni modo, potrebbe ricevere "la chiamata per Salem" prima di quanto possa immaginare. Stando alle ultime notizie su Hocus Pocus 3, che risalgono a circa una settimana fa, Bette Midler ha letto la sceneggiatura ed è rimasta favorevolmente colpita, come lei stessa ha rivelato durante una puntata del talk show Watch What Happens Live with Andy Cohen:

Mi hanno inviato la sceneggiatura e molte parti sono fantastiche. Quindi sono molto emozionata. Ora stiamo cercando di capire come procedere… dove arriverà, quanto costerà e tutta una serie di cose logistiche.

Ricordiamo che Hocus Pocus 2 è stato diretto da Anne Fletcher. Al momento non sappiamo se si occuperà anche della regia del nuovo film.