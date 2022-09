Hocus Pocus 3 sarebbe possibile? Il parere di Bette Midler

News Cinema

Ora che Hocus Pocus 2 sta per diventare realtà, dal 30 settembre su Disney+, Bette Midler pensa al futuro e si domanda: sarebbe possibile continuare ancora, in compagnia delle sue colleghe e amiche?

Il 30 settembre Hocus Pocus 2 sbarcherà su Disney+ , riportando in auge un film che nel 1993 riscosse poco successo al boxoffice, ma che col passare degli anni è diventato un cult televisivo: in questi tempi di revival, non è nemmeno così assurdo domandarsi, come ha fatto Entertainment Weekly, se sia possibile andare oltre il secondo atto, immaginando un Hocus Pocus 3. La rivista ha chiesto il parere di Bette Midler, Winifred in persona. Leggi anche Hocus Pocus 2: Doug Jones alias William "Billy" Butcherson annuncia la fine delle riprese con un selfie

Bette Midler su Hocus Pocus 3: "Mi piacerebbe un franchise"

Hocus Pocus può diventare un franchise con molti capitoli, dopo l'imminente arrivo di Hocus Pocus 2? Bette Midler, che con Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy porta sullo schermo le streghe protagoniste Winifred, Sarah e Mary, sembra augurarselo, anche se pare di capire che la Disney non abbia piani chiari a riguardo...

Non lo so. Invidio gli attori e le attrici che fanno parte di una saga, speravo in un sequel del Club delle prime mogli, ma non è mai successo. Dopo trent'anni senza un seguito di Hocus Pocus, rimanevo invidiosa di chi può fare il suo personaggio preferito più di una volta. Il fatto che finalmente stiamo facendo questo qui, dopo trent'anni passati a promuovere quest'idea, mi rende felice. Mi piacerebbe essere in una saga, specialmente con un personaggio che amo interpretare. Se ne facessero un terzo, naturalmente firmerei all'istante, ma non so come potrebbe avvenire. Non riesco a immaginare quale potrebbe essere la storia, però amo Winifred, Sarah, Mary e i rapporti che hanno. È una cosa bella per le donne. Ci sosteniamo a vicenda nella buona e nella cattiva sorte, ma combiniamo casini, e non ci sono tante donne che combinano così tanti casini!