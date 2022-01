Hocus Pocus 2: terminate le riprese, lo conferma Bette Midler!

News Cinema

Bette Midler conferma che sono terminate le riprese di Hocus Pocus 2, da lei interpretato con Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy. Su Disney+ in streaming quest'anno.

Le riprese di Hocus Pocus 2 sono terminate! L'annuncio è stato dato su Twitter da Bette Midler, che con Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy è tornata sul set di questo sequel esclusivo per lo streaming di Disney+, in tempo per il prossimo Halloween. Ma da dove nasce questo progetto, che riprende in mano personaggi introdotti quasi trent'anni fa? Leggi anche Hocus Pocus 2: ci sarà anche Vinessa Shaw alias Allison?

Hocus Pocus 2, la fine delle riprese e la genesi del progetto

Il primo Hocus Pocus (1993) di Kenny Ortega raccontava di tre streghe, le sorelle Winifred (Bette Midler), Sarah (Sarah Jessica Parker) e Mary (Kathy Najimy) Sanderson, giustiziate trecento anni prima e accidentalmente risvegliate dal sonno eterno da un ragazzo. Il film incassò negli States 39.500.000 dollari all'uscita, per un budget di 28, rivelandosi un quasi-flop, ma venendo rivalutato col tempo e con i passaggi televisivi, tanto da tramutarsi in un cult. La Disney non ha però avallato il prosieguo delle vicende prima del 2019, dopo che per anni le attrici si erano dette disposte a parteciparvi: forse si riteneva che un sequel cinematografico rimanesse a rischio, ma la necessità di nuovi contenuti per Disney+ ha sciolto ogni riserva. Si prevede anche il ritorno del zombesco William "Billy" Butcherson, interpretato da Doug Jones.

A dirigere il sequel c'è la coreografa Anne Fletcher, anche se in origine non doveva essere lei a sedersi dietro alla macchina da presa: il progetto è stato avviato dall'esperto di musical Adam Shankman, che però aveva in ballo anche Come d'incanto 2 e ha preferito lavorare su quello. Proprio Disenchanted (titolo originale) e questo Hocus Pocus 2 si contenderanno nel 2022 il palcoscenico dei sequel su Disney+.