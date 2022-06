Hocus Pocus 2: il primo teaser trailer del film Disney

News Cinema

A distanza di 29 anni dal primo capitolo, arriva su Disney+ Hocus Pocus 2. Qui il primo teaser trailer del film.

Nel lontano 1993 uscì al cinema Hocus Pocus, una divertente commedia fantasy che ricamava una storia intorno al mito delle streghe di Salem. Nel film un ragazzo riporta in vita accidentalmente, proprio della notte di Halloween, tre sorelle malefiche che erano state giustiziate nel XVII secolo: Winifred, Mary e Sarah. Le tre streghe, interpretate rispettivamente da Bette Midler, Kathy Najimy e Sarah Jessica Parker, devono approfittare rapidamente di quella opportunità per prolungare la loro esistenza, entro il sorgere del sole, pena il ritorno nell'oblio. Per farlo hanno bisogno del libro degli incantesimi, portato via dal ragazzo e dalla sua piccola sorella. Le tre diaboliche fattucchiere si riversano nelle strade della città a cavallo di vecchie scope alla ricerca del libro, gettando grande scompiglio tra gli abitanti, con effetti comici devastanti.