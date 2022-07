"Ho cercato per tutta la vita di non recitare": irrefrenabile Silvio Orlando a Cinema Tavolara

News Cinema

Silvio Orlando protagonista di una serata d'onore prima della proiezione di Ariaferma, per cui ha vinto il David. Uno show a ruota libera, una seduta d'analisi irresistibile a Cinema Tavolara 2022.

Il sole è basso, l’aria è gradevole alle 7 di sera e le sedie sono ormai piene, nella piazzetta a mare di Porto San Paolo, con l’isola di Tavolara sullo sfondo. È così imponente che sembra a pochi metri, mentre un dj che allieta gli aperitivi di un bar fa una pausa, dei bambini non ci pensano neanche e dai balconi qualcuno rimane ad ascoltare dopo aver stesso costumi e teli mare segnati da una giornata in spiaggia. Vacanzieri e locali, a rinnovare l’appuntamento con Una notte in Italia, Cinema Tavolara, ripartito con grande partecipazione dopo due anni di pandemia, sempre con qualche limite imposto dalla prudenza locale,.

Silvio Orlando è sul palco. È il primo appuntamento di una serata d’onore a lui dedicata, che culmina con la proiezione di Ariaferma, splendido film per cui ha vinto il David di Donatello come miglior attore protagonista. Un’ora a ruota libera, in cui l’imbarazzo di un personaggio schivo come lui, ma “molto competitivo”, innesca uno show irresistibile. I più divertiti sono attori, produttori, gli ospiti sparsi fra il pubblico: da Francesco di Leva a Ivan Cotroneo, da Carlotta Natoli e Thomas Trabacchi a Kasia Smutniak, Francesca Cima e Domenico Procacci. Alcuni sono seduti sul marciapiede o su un muretto. Sintetizzano bene la piacevolezza di un piccolo festival con l’anima, in cui pubblico e artisti siedono e ascoltano, nelle pause scambiano qualche parola. Il tempo è la chiave: quello che dedicano gli ospiti che rimangono volentieri ad ascoltare i colleghi e quello impiegato da Piera Detassis, direttrice artistica da trent’anni, e dalla sua squadra per costruire un appuntamento diverso dagli altri.

Si sente sempre un outsider, Silvio Orlando, nonostante decenni di carriera e una tasso di popolarità e di affetto ai massimi da parte di spettatori e addetti ai lavori. “Pensavo che con il tempo quest’ansia sarebbe diminuita, ma non è accaduto”, dice. Negli ultimi anni si è dedicato molto al teatro, con la sua “dimensione intima, in cui te la suoni e te la canti”. Ma al cinema recentemente ha confermato quella che lui stesso definisce “una svolta drammatica”. Arrivato a un certo punto si è reso conto di “aver tirato fuori tutta la comicità. Arriva un’età in cui questo accade. Ho iniziato a recitare in seguito a una tragedia molto forte che ha subito la mia famiglia, sulla rimozione della quale ho lavorato sul comico. Era un periodo in cui si cercava di uscire dalla derive ideologiche degli anni Settanta, in cui artisti come Troisi o Benigni intendevano la comicità non solo come intrattenimento. Mi sento un attore brillante, non un comico, quelli sono una decina in un secolo. Nel baule che hai dentro apri e tiri fuori quello che trovi del tuo passato. Ho cercato tutta la vita di non recitare. Forse è la chiave del discreto attore che ritenete io sia, il non saper recitare. Ho cercato di creare dell’empatia bonaria, ma poi un pomeriggio in cui ti guardi allo specchio e non fai più ridere. È successo anche a Stanlio e Ollio, a Totò, a Paolo Villaggio. Allora mi sono interrogato su come ricollegarmi a quel mio elemento tragico iniziale. Vi avviso che il pezzo restante della mia carriera sarà tutto una tragedia. Parlerò di cose tristi e lugubri”.

Com’è piacevole venire smentito (ma è bene ricordare che è un competitivo che indossa l’abito del modesto) dalle risate dei presenti, in un flusso di coscienza che cerchiamo di sintetizzare senza troppa speranza di riuscirci, in cui è emersa la ricchezza di un artista che dietro alla maschera ironica nasconde una profondità malinconica che rende i suoi personaggi e le sue battute sempre umane e mai solo in superficie. Una seduta di analisi con la complicità di Geppi Cucciari, ottima conduttrice degli incontri di Cinema Tavolara, e della direttrice Piera Detassis.

Parlando di Ariaferma, ricorda come a convincere il regista che potesse interpretare un ruolo così “da cattivo” sia stata una delle sceneggiatrici, Valla Santella. “Siamo stati fidanzati per un po’, quando lei aveva 18 anni e io qualcuno in più. Un giorno mi ha mollato, appena prima di Natale. Pensare che avevo in mano un panettone da 20 chili per le feste, e non uno qualunque, uno costoso. Ha detto ‘io l’ho visto’ Silvio Orlando cattivo, ricordando la faccia con cui avevo reagito”.

A livello un po’ più tecnico, l’attore sottolinea come “la sceneggiatura aveva degli spazi bianchi, la bravura di Leonardo Di Costanzo, che viene dal documentario, è stata quella di riempirli con il vero protagonista, il carcere, con i suoi rumori”. A rievocarla, questa quotidianità, anche Francesca Ventriglia, che nel film interpreta l’unico ruolo femminile, quello della direttrice del carcere, presto trasferita. Molto si è detto, giustamente, dello splendido duetto con l’altro protagonista del film, Toni Servillo, con cui Orlando non aveva mai lavorato prima, nonostante la stima reciproca. “Incute timore, ma poi ho scoperto un clown. Sul set c’erano dei pensili da cucina bassi e lui ci andava a sbattere puntualmente prima di ogni ripresa. Non so se lo faceva apposta, ma ha creato un clima di naturale amicizia che ha fatto superare subito la competizione fra attori, specie per me che sono un essere umano talmente competitivo che mi ritiro prima, per non perdere. Non gareggio neanche”.

Da poco ha concluso le riprese de Il sol dell’avvenire, il nuovo film di Nanni Moretti, in cui ha girato una scena in groppa a un elefante lungo Via dei Fori Imperiali, a Roma. “C’erano bandiere rosse, biciclette e i turisti sconvolti, stavano tutti a fare foto con i telefonini. Due giorni dopo ha liberato dei leoni nel Ghetto di Roma. Tutti gli animalisti hanno parlato degli elefanti, ma nessuno ha pensato a me, con 40 gradi e in bilico là sopra. C’erano un Togni e un Orfei, una specie di pace fra gli ultimi discendenti delle due mitiche famiglie di circensi. Non si parlavano da anni”.

foto di Alberto Novelli