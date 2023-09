Hit Man: Richard Linklater parla del film con Glen Powell fuori concorso al Festival di Venezia

News Cinema

Tra i titoli fuori concorso dell'ottantesima Mostra di Arte Cinematografica di Venezia, molto atteso era Hit Man di Richard Linklater con Glen Powell, che viene presentato proprio oggi. Un po’ commedia romantica un po’ noir, ha una storia interessante raccontata dallo stesso regista.

Alla Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia oggi è anche il giorno di Hit Man, il nuovo film di Richard Linklater, che ha voluto partecipare al festival fuori concorso. Mentre aspettiamo di scoprire la reazione del pubblico, peschiamo nel calderone di Variety che ci racconta qualcosa sulla sceneggiatura e sul regista e Glen Powell, che interpreta il protagonista.

Hit Man: trama e cast

In Hit Man Glen Powell, che abbiamo visto in tutto il suo splendore in Top Gun: Maverick, fa la parte di un timido professore di filosofia (tale Gary Johnson) che in realtà è un poliziotto sotto copertura che ha ricevuto l'incarico di indagare sulle persone che assoldano un killer per sbarazzarsi di qualcuno. All'insegnante viene chiesto di fingersi proprio un killer, e il nostro si dimostra bravissimo nella recita, con il risultato che arresta un gran numero di individui. Ma succede che una donna di nome Madison, che vuole morto il marito, faccia battere il cuore a Johnson, che prima tenta di dissuaderla dall’insano proposito e poi si innamora perdutamente di lei, e lei di lui.

Variety definisce il film un noir dei giorni nostri caratterizzato da un umorismo pungente, da un grande colpo di scena e da un'ottima intesa fra i due attori protagonisti (Madison ha il volto di Adria Arjona).

Hit Man: Richard Linklater parla del film

La sceneggiatura di Hit Man è stata scritta da Richard Linklater proprio insieme a Glen Powell a partire da un articolo di una rivista che risale addirittura a 20 anni fa e che porta la firma di Skip Hollandsworth:

Skip è un mio amico. Ha collaborato alla sceneggiatura di Bernie ed è stato il mio complice, dimostrando un fiuto eccezionale per le storie e per i personaggi interessanti. Per questo leggo ogni cosa che scrive. Ricordo di aver letto l'articolo e di aver pensato: "Dio, che mondo bizzarro". Non ho mai dimenticato la storia che raccontava. Negli anni successivi mi è capitato di parlarne con qualcuno, pensando a come farne un film.

Durante la pandemia Glen Powell ha chiamato Linklater e gli ha chiesto se avesse mai letto proprio quell'articolo, incentrato su uan storia vera, e poi i due hanno iniziato a parlare di un eventuale adattamento cinematografico. Il regista rammenta di aver detto: "Di cosa avrebbe bisogno? Beh, di un terzo atto. Che ne dici della ragazza, quella che lui lascia? Sta praticamente alla fine dell'articolo. Perché non sviluppiamo la loro relazione?"

In Hit Man Glen mostra tutto il suo trasformismo e il suo talento di attore, dal momento che, come abbiamo appena detto, finge di essere chi non è. Queste capacità hanno reso il lavoro più semplice.

Richard Linklater ha infine accennato al mood di Hit Man e di Adria Arjona.

Hit Man ha un sapore anni Settanta, e quindi è sensuale con un pizzico di umorismo folle. Ho davvero avuto la sensazione di trovarmi in un'altra epoca. Questo è il mio film anni Settanta o anni Ottanta. Leggo in continuazione: "Oh, non c’è più il sesso nei film", e così mi sono detto: "Nel mio film il sesso ci sarà" (…) Adria è fantastica. Lei e Glen sono stati fantastici, si sono buttati a capofitto nel film dando il massimo. Il mio film è una commedia romantica dark.

Richard Linklater non ha girato Hit Man nel suo Texas ma in Louisiana, per la precisione a New Orleans. In Italia il film non ha ancora una data di uscita, ma ha già una distribuzione e quindi lo vedremo certamente.