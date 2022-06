Hill of Vision: Il premio Nobel Mario Capecchi bambino si separa dalla mamma in una clip in anteprima esclusiva del film

News Cinema

Diretto da Roberto Faenza e in uscita il 16 giugno con Altre Storie, Hill of Vision racconta l'infanzia e l'adolescenza del premio Nobel per la medicina Claudio Capecchi. Ecco una scena in anteprima esclusiva che fotografa uno dei momenti più tristi della vita dello scienziato.

Una madre affettuosa saluta un bambino ben vestito e smarrito prima di una separazione che si preannuncia lunga se non definitiva. La donna ha lasciato il figlio a casa di persone fidate e si allontana a bordo di una macchina e piange. Succede in una clip che vi facciamo vedere in anteprima esclusiva e che ci mostra una delle scene più commoventi di Hill of Vision, il nuovo film di Roberto Faenza.



Hill of Vision: Clip in anteprima Esclusiva del Film - HD

Hill of Vision: la trama e il trailer

Hill of Vision racconta la vera storia di Mario Capecchi, Premio Nobel per la medicina nel 2007. Il film è basato sui suoi ricordi personali. Roberto Faenza ha trascorso molti anni con lui a ricostruire la sua infanzia e la sua giovinezza e si è reso conto di quanto sia complicato riportare alla propria mente attimi dolorosi e scelte difficili. Quando ha visto il film, Capecchi, che era stato giudicato "un ragazzo senza speranza", ha versato più di una lacrima, e poi ha detto: "Sono riaffiorati tantissimi ricordi, alcuni belli altri decisamente meno, ma credo che il film contenga tutti gli elementi della mia storia e soprattutto un messaggio importante: dobbiamo credere sempre in noi!". In ogni modo, ecco la sinossi ufficiale del film:

Siamo in Alto Adige, durante la seconda guerra mondiale. Mario ha solo 4 anni, quando sua madre viene arrestata dai fascisti e deportata in un campo di sterminio. Il piccolo trascorre l’infanzia per strada vivendo di espedienti. Finita la guerra, lui e la madre miracolosamente si ritrovano e ricominciano una nuova vita in America, presso la comunità Quacchera Hill of Vision. Mario non riesce a inserirsi nel nuovo contesto di normalità, fino a quando non scopre, grazie allo zio fisico, la passione per la scienza.

Hill of Vision: il cast artistico e tecnico

Hill Of Vision arriverà al cinema il 6 giugno. Il cast, internazionale, è composto da: Laura Haddock nel ruolo di Lucy Ramberg, madre di Mario; Edward Holcroft nella parte di di Edward Ramberg, lo zio; Elisa Lasowski, che interpreta Sarah Sargent Ramberg, la zia; Francesco Montanari che presta il volto a Luciano Capecchi, il padre di Mario; Jake Donald-Crookes, nel personaggio di Mario da ragazzo; Lorenzo Ciamei nel ruolo di Mario da bambino; Rosa Diletta Rossi, nella parte di Anna.

Il film è una produzione Jean Vigo Italia con Rai Cinema, in compartecipazione con Rhino Films, Inc. A distribuirlo è Altre Storie.

Roberto Faenza è anche autore della sceneggiatura di Hill of Vision, che ha scritto insieme a David Gleeson. La fotografia è affidata a Giuseppe Pignone, i costumi a Milena Canonero, con Bojana Nikitovic, la scenografia a Francesco Frigeri, le musiche ad Andrea Guerra e il montaggio a Walter Fasano.