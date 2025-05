Highlander, perché la Lionsgate ha lasciato il reboot agli Amazon MGM Studios

News Cinema

Il reboot di Highlander diretto da Chad Stahelski e interpretato da Henry Cavill è stato scaricato dalla Lionsgate, che ha venduto il progetto agli Amazon MGM Studios. La ragione principale? I costi troppo alti.

La nostalgia per gli anni Ottanta è importante... ma fino a un certo punto: secondo un dietro le quinte di The Wrap, c'è un motivo per cui il reboot di Highlander con Henry Cavill, diretto da Chad Stahelski, è stato scaricato dalla Lionsgate ed è approdato agli Amazon MGM Studios. Sulla carta un marchio cult è un investimento sicuro... ma di quale investimento esattamente stavamo parlando? La Lionsgate non era affatto convinta dal budget preventivato dal creatore di John Wick. E aveva anche qualche dubbio sulla spendibilità cinematografica di Henry Cavill, a quanto pare. Leggi anche Highlander, rimandato l'inizio delle riprese del reboot con Henry Cavill

La Lionsgate non ha voluto più rischiare col reboot di Highlander