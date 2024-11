Heretic, nei credits si dichiara l'assenza di IA generativa, i registi: "È una delle più grandi battaglie etiche"

News Cinema

Scott Beck & Bryan Woods, registi dell'horror Heretic con Hugh Grant, hanno spiegato a Indiewire perché abbiano deciso di dichiarare esplicitamente nei credits l'assenza di uso di IA nel loro film.

Heretic negli USA sta mietendo commenti positivi: l'horror di Scott Beck & Bryan Woods, già creatori di A Quiet Place, vede Hugh Grant nei panni di un solitario signore che farà passare una gran brutta giornata a due giovani ragazze mormone che hanno bussato alla sua porta. Nei titoli di coda compare un avviso che dichiara esplicitamente: "Nessuna IA generativa è stata utilizzata nella produzione di questo film". C'era bisogno di scriverlo? In un'intervista con Indiewire, Scott e Bryan rivendicano quello che è proprio un manifesto di resistenza. Leggi anche Nicolas Cage contro l'IA, rivolto ai giovani attori: "Proteggete il vostro strumento, la vostra performance"

Nessuna Intelligenza Artificiale usata in Heretic con Hugh Grant: perché?

Dopo gli scioperi del 2023, l'uso di Intelligenza Artificiale generativa nei film hollywoodiani è regolamentato, almeno per attori e attrici: previo consenso e pagamento, la loro performance può essere estesa digitalmente nell'ambito dello stesso progetto, oppure possono consentire l'uso di sembianze e voce anche non in presena, tutto però sempre nero su bianco, in un contratto. A una buona fetta del settore la regolamentazione però non basta: l'uso senza freni dell'IA per molti può fagocitare la creatività, segnando un futuro non di possibilità ma di disumanizzazione. I registi di Heretic con Hugh Grant, cioè Scott Beck & Bryan Woods, hanno voluto sottolineare l'assenza di IA generativa nel loro film. E spiegano la scelta:

Sentiamo che creativamente ci troviamo in una delle più grandi battaglie etiche, e partiamo già in svantaggio. È importante avere questi confronti prima che le cose siano imposte, solo perché per una corporation ha senso. È incredibilmente pericoloso. [...]

L'AI è una tecnologia stupefacente che dovrebbe essere seppellita insieme alle testate nucleari, perché potrebbe ucciderci tutti. L'IA generativa è puramente un algoritmo che mette insieme cagate varie e te le sputa fuori come arte. Non è umana e sfiora il furto, in un certo senso. [...]

Non pensiamo di certo che la gente guardando Heretic pensi che abbiamo usato IA generativa, non dà quell'idea per niente, ma era importante per noi inserire quell'avviso, perché pensiamo che la gente abbia bisogno di cominciare a discuterne. [...]

È importante che la gente cominci a parlare della necessità della presenza umana nell'intersezione tra arte, affari e tutti gli altri aspetti della vita, perché siamo sull'orlo di un baratro, prima che ogni altro lavoro sul pianeta Terra venga reso inutile dall'oggi al domani. Succederà molto in fretta. Ed è facile che accada nelle arti. Siamo in un settore eccezionalmente avido. Le decisioni vengono prese a partire dai bilanci e non fa bene al processo artistico.