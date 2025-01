Heretic, il trailer italiano ufficiale del thriller horror con Hugh Grant

News Cinema

Sarà in sala dal 27 febbraio il thriller horror Heretic con Hugh Grant, nei panni di uno psicopatico pericoloso: la parte gli ha già regalato una nomination ai Golden Globe come miglior attore protagonista, per cui cresce la curiosità di vederlo ipersadico nel lavoro di Scott Beck & Bryan Woods, già sceneggiatori dell'originale A Quiet Place. Ecco il trailer italiano ufficiale del lungometraggio, distribuito nel nostro paese da Eagle Pictures.



Heretic: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film con Hugh Grant - HD

Heretic, la trama dell'horror con Hugh Grant

Due ragazze mormone (Sophie Thatcher e Chloe East) sono impegnate nel loro giro porta a porta, ma bussano a quella sbagliata: l'anziano signore che le accoglie con estrema gentilezza è Mr. Reed (Hugh Grant). Nasconde qualcosa e non è affatto innocuo come sembra: per le due ragazze sarà l'inizio di un incubo, in un gioco tra gatto e topo, nel quale dovranno cercare a tutti i costi di sopravvivere.

Heretic è prodotto da una delle più importanti etichette indie americane, l'A24, ed è scritto e diretto da Scott Beck & Bryan Woods: i due si sono fatti notare con la sceneggiatura dell'originale A Quiet Place del 2018, per poi debuttare alla regia con Haunt, proseguendo con 65 - Fuga dalla Terra. Negli ultimi mesi di Heretic si è parlato anche per un cartello nei titoli di coda, dove si rivendica di non aver fatto uso di IA generativa. A questo proposito i registi hanno commentato, intervistati da Indiewire: "L'AI è una tecnologia stupefacente che dovrebbe essere seppellita insieme alle testate nucleari, perché potrebbe ucciderci tutti. L'IA generativa è puramente un algoritmo che mette insieme cagate varie e te le sputa fuori come arte. Non è umana e sfiora il furto, in un certo senso. [...] Non pensiamo di certo che la gente guardando Heretic pensi che abbiamo usato IA generativa, non dà quell'idea per niente, ma era importante per noi inserire quell'avviso, perché pensiamo che la gente abbia bisogno di cominciare a discuterne." Leggi anche Hugh Grant ringrazia i registi per la nomination ai Golden Globe con Heretic: "Hanno colto la mia necessità di uccidere"