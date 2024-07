Hellboy - The Crooked Man: il trailer del Comic Con è ancora più horror!

News Cinema

Tra le presentazioni al Comic Con di San Diego anche un nuovo trailer di Hellboy - The Crooked Man, reboot dei film dal fumetto di Mike Mignola, molto più horror dei precedenti.

Sta per tornare sul grande schermo, dopo la versione del 2004 diretta da Guillermo del Toro, il sequel dello stesso regista nel 2008 e il reboot di Neil Marshall nel 2019, il personaggio del demoniaco supereroe Hellboy, creato da Mike Mignola per la Dark Horse Comics nel 1993. Dal momento che le sue avventure cartacee sono iniziate proprio sulle pagine del San Diego Comics Con nr. 2, è pià che appropriato che proprio durante la manifestazione di quest'anno sia stato presentato il nuovo trailer ufficiale di Hellboy - The Crooked Man. Eccolo.

Hellboy - The Crooked Man: la trama, il cast e quello che c'è da sapere sul nuovo cinecomic

La storia di Hellboy - The Crooked Man è ambientata negli anni Cinquanta ed è tratta da una miniserie dedicata al personaggio nel 2008, intitolata da noi "L'uomo deforme". Nel film, Hellboy (Jack Kesy) unisce le forze con Bobbie Joe (Adeline Rudolph), una recluta del Bureau of Paranormal Research and Defense, per proteggere i cittadini degli Appalachi dal mostruoso Crooked Man, che raccoglie anime per il diavolo. Il film non ha ancora una data di uscita ed è diretto da Brian Taylor. Nel cast oltre ai due protagonisti ci sono Jefferson White, Leah McNamara, Joseph Marcell, Hannah Margetson e Martin Bassindale (il Crooked Man). Stavolta la storia, le atmosfere e i personaggi sono dichiaratamente più horror e piùvicini a lle storie a fumetti di Mike Mignola e, come annunciato dal presidente di Millennium Media, Jeffrey Greenstein, si tratta del primo in una prevista serie di film. Vedremo l'accoglienza del pubblico per questo reboot.