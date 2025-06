Hellboy - L' uomo deforme, ecco il trailer italiano ufficiale del film in arrivo al cinema

Il primo è stato Guillermo del Toro, specializzato nel genere. Poi, dopo i due film diretti dal messicano, con Ron Perlman protagonista, è stata la volta dell'inglese Neil Marshall, che ha voluto invece affidare il personaggio a David Harbor. Ora Hellboy, il personaggio creato dal fumettista Mike Mignola, si prepara a tornare al cinema in una nuova declinazione, con un nuovo regista e un nuovo interprete.

Il 6 agosto debutterà infatti nei cinema italiani Hellboy - L'uomo deforme, che è diretto da Brian Taylor di Crank e di Ghost Rider e che vede tale Jack Kesy, attore non esattamente di prima linea, nel ruolo del protagonista. Questa la trama del film:

Durante una missione negli Appalachi del 1959, Hellboy e un’agente del B.P.R.D. finiscono in un villaggio isolato infestato da streghe e dominato da un demone noto come il Crooked Man. Insieme a un uomo segnato dal proprio passato, Hellboy dovrà affrontare incubi, magie oscure e creature dannate per spezzare un’antica maledizione e impedire che l’inferno si espanda sulla Terra.