Hell of a Summer: la prima immagine dell'horror diretto da Finn Wolfhard e Billy Bryk

News Cinema

Finn Wolfhard e Billy Bryk hanno diffuso la prima foto dal set dell'horror Hell of a Summer, di cui sono registi, sceneggiatori e attori.

Prosegue la lavorazione di Hell of a Summer, l'horror scritto e diretto da Finn Wolfhard insieme a Billy Bryk, suo compagno di set in Ghostbusters Legacy. I registi e sceneggiatori sono anche interpreti e hanno appena diffuso la prima immagine del film. Era naturale che Wolfhard si orientasse verso le storie paurose, vista la sua esperienza in cinque stagioni di Stranger Things e nell'ultimo Ghostbusters. La Altitude Film porterà Hell of a Summer allo European Film Market di Berlino, nella speranza di imporlo all'attenzione internazionale.

Hell of a Summer: tutto quello che sappiamo sul film

Non sappiamo molto di Hell of a Summer, ma siamo comunque in possesso di qualche informazione, innanzitutto che fra i produttori c'è Jason Bateman. Il film è stato girato in Ontario (Canada) e nel cast troviamo anche Fred Hechinger, che abbiamo visto in Notizie dal mondo di Paul Greengrass e ne La donna alla finestra di Joe Wright. Per quanto riguarda la trama, ecco cosa ha dichiarato Finn Wolfhard in un'intervista a Collider:

È una commedia slasher ambientata durante un campo estivo. La vicenda si svolge durante il fine settimana che precede l'arrivo degli ospiti. Il personale sta preparando il campo e nel frattempo alcune persone vengono uccise. Il film è la classica commedia corale su un campo estivo con del sangue in aggiunta.

Da queste parole del giovanissimo regista, si intuisce che il film è un omaggio a una serie di celeberrimi slasher, e non possono non venire in mente a chi ama il genere film come Venerdì 13 e Sleepaway Camp e relativi sequel.

La prima immagine dal set di Hell of a Summer

Ma torniamo alla prima preziosa foto di scena di Hell of a Summer. Ci mostra Finn Wolfhard e Billy Bryk che tengono ciascuno in mano una torcia, puntata su qualcosa di spaventoso. È notte e non si vede nulla sullo sfondo. Finn Wolfhard indossa una vestaglia, il che ci fa pensare che sia stato svegliato di soprassalto dall'amico, oppure da qualcos'altro.