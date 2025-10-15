Heidi, il trailer ufficiale in italiano del nuovo film di animazione tratto dal grande classico

News Cinema

Il romanzo di Johanna Spyri, già base del leggendario anime di Takahata e Miyazaki, torna in una produzione europea animata in CGI. Ecco il trailer italiano ufficiale di Heidi - Una nuova avventura, al cinema dal 6 novembre.

S'intitola Heidi - Una nuova avventura il film europeo in CGI che riporta in animazione la tenera bambina creata dalla romanziera Johanna Spyri, già trasposta in un'epocale serie anime firmata da Isao Takahata (e Hayao Miyazaki). Per l'occasione, nel trailer ufficiale in italiano che vi mostriamo, viene recuperata proprio la storica sigla cantata da Elisabetta Viviani, a firma Wagner-Bruhn-Migliacci-Weinzierl, colonna sonora dell'infanzia di molti di noi (specialmente i più attempati). Il film sarà al cinema dal 6 novembre per Adler Entertainment.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/heidi-una-nuova-avventura/63404/video/?vid=48138" title="Heidi - Una Nuova Avventura: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD">Heidi - Una Nuova Avventura: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD</a>

Heidi - Una nuova avventura: al salvataggio di una lince!

Heidi - Una nuova avventura è un film di animazione che si ispira al romanzo (1880-1881) di Johanna Spyri. Si tratta di un lungometraggio in CGI, coproduzione Studio 100 International, 3Doubles Producciones, Heidi Production Film AIE e Hotel Hungaria Animation, in collaborazione con Studio Isar Animation. Lo dirige Tobias Schwarz, già animatore 2D su Klaus e sui sequel home video Disney degli anni Novanta, in tempi recenti story artist su film europei come Rex - Un cucciolo a palazzo.

La premessa della storia è nota a tutti: a otto anni, Heidi vive col nonno tra le Alpi svizzere, trascorrendo le sue idilliache giornate nella natura in compagnia dell'amico Peter e del cane San Bernardo Joseph. La sua strada si incrocia con quella del perfido industriale Schnaittinger, quando la bambina salva una lince (ribattezzata Pepper) da una trappola, prima di scoprire che l'uomo ha nefasti progetti. Vorrebbe infatti costruire una segheria che sconvolgerebbe il territorio, mettendo a rischio l'intero ecosistema montano. Heidi e i suoi riusciranno a fermarlo prima che sia troppo tardi, opponendo amore e amicizia alla pura avidità?