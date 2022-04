Heath Ledger: ecco tre bellissime foto inedite dal set de Il destino di un cavaliere

News Cinema

Grazie a Rufus Sewell possiamo guardare con nostalgia tre fotografie mai viste di Heath Ledger che arrivano dal set de il destino di un cavaliere, il film del 2001 di Brian Helgeland.

Ci fa sempre piacere tornare a parlare di Heath Ledger, che ci viene in mente quasi ogni volta che scriviamo di The Batman, visto che un Joker come lui non c'è mai stato, se non si considera quello di Joaquin Phoenix, che però era calato in un altro contesto. Per questo siamo contenti di mostrarvi delle foto inedite dell'attore scomparso il 22 gennaio del 2008. Si tratta di immagini dal set de Il destino di un cavaliere. La fonte è l'account Twitter di Rufus Sewell, un altro interprete del film.

Heath Ledger era il protagonista de Il destino di un cavaliere e vestiva i panni di un umile scudiero che, alla morte del padrone, ne indossava l'armatura di cavaliere e compiva numerose prodezze. Del cast facevano parte anche Alan Tudyk, Shannyn Sossamon, Mark Addy e Paul Bettany, e il film non ottenne particolare successo al boxoffice. Mise tuttavia in luce il talento di Ledger, che venne poi chiamato per Monster's Ball, Le quattro piume e Ned Kelly. Di lì a poco l'attore avrebbe conquistato la notorietà internazionale grazie a I fratelli Grimm e l'incantevole strega e I segreti di Brokeback Mountain. Prima de Il destino di un cavaliere, Ledger era stato scelto da Mel Gibson per interpretare il figlio del suo personaggio ne Il Patriota.

Le foto inedite di Heath Ledger

Ne Il destino di un cavaliere, che portava la firma di Brian Helgeland, Rufus Sewell interpretava il cattivo: il conte Adhemar. L'attore ha postato su Twitter tre foto che credeva di aver perso per sempre, come si legge nella didascalia. Sewell dice anche di averle ritrovate il giorno successivo al compleanno di Ledger. Il caro Heat sorride nella prima immagine, mentre nella seconda si diverte a fare la faccia truce. La terza è la più bella di tutte, anche perché è la più grande. Il nostro è in sella al suo cavallo e ha un'espressione simile a quella della seconda fotografia.