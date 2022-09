Heat 2: il primo romanzo di Michael Mann in libreria

News Cinema

Mentre stanno proseguendo le riprese in Italia del suo Ferrari, Michael Mann esce in libreria con il suo primo romanzo, Heat 2, seguito ideale della vicenda raccontata nel suo splendido film con Al Pacino e Robert De Niro.

Arriva in libreria proprio oggi Heat 2, il primo romanzo del grande regista quattro volte candidato all’Oscar Michael Mann. Scritto in collaborazione con l’autrice vincitrice dell’Edgar Award Meg Gardiner e già New York Times Bestseller, il libro è pubblicato da Harper Collins.

Heat 2 è proprio la storia che il titolo lascia bene intuire: un ritorno ideale dell'universo e dei personaggi del film poliziesco di successo di Michael Mann, con una storia completamente nuova che si svolge negli anni precedenti e antecedenti a quella raccontata nella pellicola cult Heat - La sfida.

Nel frattempo proseguono in Italia le riprese del suo nuovo film Ferrari, scritto, prodotto e diretto dallo stesso Mann e interpretato dal candidato all’Oscar Adam Driver nel ruolo di Enzo Ferrari, dalla vincitrice dell’Oscar Penélope Cruz nel ruolo di Laura Ferrari, da Shailene Woodley nel ruolo di Lina Lardi, da Patrick Dempsey nei panni del pilota di auto da corsa Piero Taruffi, da Jack O’Connell nei panni del pilota Peter Collins, da Sarah Gadon nel ruolo di Linda Christian e da Gabriel Leone nel ruolo del carismatico Fon De Portago.

La trama di Heat 2

È trascorso un giorno dalla fine di Heat - La sfida. Chris Shiherlis (Val Kilmer), ferito e febbricitante, si è nascosto a Koreatown e sta cercando disperatamente di fuggire da Los Angeles. A dargli la caccia è il detective Vincent Hanna (Al Pacino). Qualche ora prima Hanna ha ucciso il suo complice Neil Mc-Cauley (Robert De Niro) in uno scontro a fuoco sulla pista dell’aeroporto, e ora è deciso a eliminare anche lui, ultimo sopravvissuto della banda, prima che si volatilizzi.

Nel 1988, sette anni prima, McCauley, Shiherlis e la loro banda di rapinatori professionisti hanno messo a segno una serie di colpi nella West Coast, al confine con il Messico e poi a Chicago. Audaci e motivati, si sono arricchiti e vivono intensamente. E proprio a Chicago il detective della Omicidi Vincent Hanna – un uomo che non è mai venuto a patti con il proprio passato – sta seguendo la sua vocazione: inseguire criminali armati e pericolosi fino nei luoghi più oscuri e selvaggi, e dare la caccia a una banda di scassinatori ultraviolenti.

Nel frattempo, le conseguenze delle rapine di McCauley e l’inseguimento di Hanna mettono in moto una serie di eventi inaspettati che si dipanano in una narrazione parallela attraverso gli anni che seguono Heat. Heat 2 proietta i personaggi vividi e credibili del film in mondi completamente nuovi, dal sancta sanctorum di un cartello della droga in Sudamerica, fino alle organizzazioni criminali transnazionali del Sudest asiatico, coinvolgendo il lettore nelle loro vite mentre affrontano nuovi avversari in circostanze estreme e letali.