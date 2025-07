Heartstopper, Joe Locke e Kit Connor aggiornano sulle riprese: a che punto è il film?

News Cinema

Joe Locke e Kit Connor hanno confermato che Heartstopper Forever ha ufficialmente concluso le riprese: a quando il film in streaming su Netflix?

Joe Locke e Kit Connor hanno condiviso un aggiornamento agrodolce tramite social in merito allo stato delle riprese del film conclusivo di Heartstopper. Distribuita in streaming su Netflix a partire dal 2022, la Serie TV ha potuto contare su tre stagioni ma concluderà le avventure di Nick e Charlie con un film. Soltanto poche settimane fa, Joe Locke aveva condiviso qualche breve aggiornamento in un’intervista rivelando che il progetto fosse a buon punto. Questa volta, l’attore ha scelto i social per informare i fan della fine delle riprese.

Heartstopper, il film ha ufficialmente concluso le riprese: il saluto di Joe Locke e Kit Connor

Tratta dall’omonima graphic novel di Alice Oseman, Hearstopper ha riscosso grande successo tra pubblico e critica sin dal suo debutto soprattutto grazie alla storia d’amore tra Charlie e Nick. La quarta stagione, inizialmente prevista, è stata poi modificata e trasformata in un film conclusivo, una scelta che inizialmente ha causato dispiacere tra i fan e destabilizzato persino l’ideatrice, che poi ha rivalutato il tutto e ammesso di essere entusiasta all’idea di lavorare con un format diverso, libero dai vincoli degli episodi. E chi si chiedeva a che punto fosse la realizzazione del film può finalmente saziare la propria curiosità. Via Instagram, Joe Locke e Kit Connor hanno annunciato di aver ufficialmente terminato le riprese del film di Hearstopper. Hanno immortalato il momento nella camera da letto di Charlie, entrambi al buio ed illuminati soltanto dalla luce della scritta al neon MUSIC sulla parete alle loro spalle. Al selfie, Kit Connor ha aggiunto: “Finito”, sottolineando quindi la conclusione del lavoro sul set.

Anche Joe Locke ha voluto salutare Charlie e Nick condividendo un post via Instagram mostrando i due mentre scendono delle scale in prossimità della spiaggia: “Ciao Charlie, grazie”, ha scritto brevemente in didascalia. Anche Netflix ha confermato che le riprese del film di Hearstopper sono ormai giunte al termine, annunciandone il titolo ufficiale Hearstopper Forever e la data d’uscita, seppur vaga, prevista per il 2026. Ciò significa che il pubblico non dovrà aspettare poi molto per scoprire cos’è successo a Charlie, Nick e tutti i loro amici dopo il finale della terza stagione, conclusasi con la guarigione di Charlie. Gli altri ragazzi Nick, Elle, Tara e Imogen stavano invece prendendo in considerazione le varie opzioni per l’università. Secondo le prime anticipazioni, il quarto capitolo tramutato il film seguirà la sesta ed ultima graphic novel di Hearstopper e vedrà Nick e Charlie affrontare le incertezze del loro futuro. Diretto da Wash Westmoreland e con una sceneggiatura di Alice Oseman, il film rappresenterà la conclusione della storia di Charlie e Nick.